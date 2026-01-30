Search here...

Deva Cassel, datter af Monica Bellucci, lyser catwalken op i en gylden kjole under modeugen.

Léa Michel
Den fransk-italienske model og skuespillerinde Deva Cassel, datter af den italienske skuespillerinde og model Monica Bellucci og den fransk-brasilianske skuespiller, instruktør og producer Vincent Cassel, stjal endnu engang showet med en blændende og selvsikker stil. Ved Elie Saab Haute Couture Spring/Summer 2026-showet vakte hun furore i en overdådig guldkjole, der er et moderne eventyr værdig.

Et suspenderet øjeblik på Palais de Chaillot

Det var i de spektakulære omgivelser i Palais de Chaillot i Paris, at Deva Cassel prydede catwalken og perfekt legemliggjorde den tidløse elegance, der var så kær for det libanesiske modehus. Hendes fortryllende kjole, helt håndbroderet, var kendetegnet ved en top af guldpailletter, der falmede til sølv, hvilket fremkaldte mødet mellem solen og månen. Det beige stof, let som et åndedrag, bølgede med hvert skridt og skabte en visuel ballet af lys og bevægelse.

Hendes lange, let bølgede sorte hår indrammede hendes ansigt og forstærkede hendes magnetiske aura. Det betaget publikum havde kun øjnene for dette udseende af næsten filmisk skønhed – en klar arv fra hendes berømte mor, Monica Bellucci, men med hendes eget unikke præg.

Catwalkens nye muse

Siden sin debut i 2020 som ansigtet udadtil for Dolce & Gabbanas Dolce Shine-duft har Deva Cassel etableret sig som en af de førende skikkelser i den nye generation af modeller. Som bare 21-årig går hun på catwalken for de største modehuse – Jacquemus, Courrèges, Coperni og nu flere gange for Elie Saab, hvis stil hun synes at legemliggøre perfekt med sin naturlige poesi.

I oktober 2025 havde hun allerede åbnet det libanesiske modehus' show i et markant elegant khaki-ensemble, derefter i en python-top. Denne gang tager hun i sin æteriske guldkjole endnu et skridt i sin vej mod stjernestatus og bekræfter sit talent og sin unikke karisma.

En sublim arv

Som datter af Monica Bellucci og Vincent Cassel tiltrækker Deva Cassel sig uundgåeligt rampelyset. Ved at skabe sin egen vej inden for mode formår Deva Cassel at finde en balance mellem arv og uafhængighed. Selvom hun deler sin mors middelhavselegance og fascinerende blik, tilføjer hun en moderne, næsten spirituel energi, der appellerer til både designere og offentligheden.

I de forgyldte haller i Palais de Chaillot gik Deva Cassel ikke bare på catwalken – hun legemliggjorde ynde og kunstnerisk overførsel. I en gylden Elie Saab-kjole beviste datteren af det ikoniske franske filmpar, at hun ikke blot var "datteren af", men en muse i sig selv, klar til at skrive sin egen historie i rampelyset.

