"Det klæder hende ikke": Margot Robbie kritiseret for sit røde læderoutfit

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

Margot Robbie, der altid har været under lup på den røde løber, vakte endnu engang debat med sin seneste offentlige optræden. Den australske skuespillerinde, der blev inviteret til Los Angeles til den internationale pressekonference for filmen "Wuthering Heights", valgte et rødt læderoutfit fra Dilara Fındıkoğlu. Et modevalg, der har splittet fans og internetbrugere.

Udseendet der skaber kontrovers

Margot Robbie overraskede for nylig alle med et rødt lædersæt med python-effekt fra top til tå, bestående af et skulpturelt korset og en matchende miniskørt. Smykket, fra efterår/vinter 2025-kollektionen af den anglo-tyrkiske designer Dilara Fındıkoğlu, blander gotisk æstetik med eksperimentel couture. Resultatet vandt dog ikke alles over. Reaktionerne på de sociale medier steg hurtigt. Mens nogle brugere beskrev den som "visuel poesi", hånede andre kjolen og mente, den var ubehagelig: "Den klæder hende ikke," lød en kommentar.

Et symbolsk outfit

Bag dette provokerende look gemmer sig dog en ægte kunstnerisk intention. I samarbejde med sin stylist Andrew Mukamal valgte Margot Robbie denne kjole for at afspejle temaerne om lidenskab og fristelse, der findes i Emily Brontës "Wuthering Heights", hvor hun spiller Catherine Earnshaw. Slangemønstret symboliserer især den tiltrækning og fare, der binder Catherine til Heathcliff, portrætteret af Jacob Elordi.

Denne narrative tilgang til tøj bekræfter skuespillerinden Margot Robbies ønske om at forvandle mode til en forlængelse af hendes skuespil - en proces hun allerede havde påbegyndt under Barbie-reklameturnéen i 2023.

Kort sagt, mens Margot Robbies røde læderoutfit splittede offentligheden, demonstrerer det endnu engang hendes forkærlighed for risikovillighed og symbolsk fortolkning. Mellem beundring og kritik beviser skuespillerinden, at hun fortsat er en essentiel figur, der er i stand til at skabe opmærksomhed langt ud over sine filmpræstationer.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
