Hvem er Jessie Buckley, den irske skuespillerinde, der lige har gjort sig bemærket ved Oscar-uddelingen i 2026?

Den irske skuespillerinde Jessie Buckley fremstod som et af de største navne ved Oscar-uddelingen i 2026. Hun vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i "Hamnet" og blev dermed den første irske kvinde til at vinde denne pris i denne kategori. Skuespillerinden, der for blot et par år siden var relativt ukendt for den brede offentlighed, har gradvist opbygget en bemærkelsesværdig karriere, der spænder over uafhængige film, tv-serier og teater.

En skuespillerinde, der blev berømt gennem teater og fjernsyn

Jessie Buckley blev født i december 1989 i Killarney, County Kerry, Irland. Hun er skuespillerinde og sangerinde og blev berømt i en ung alder efter at have deltaget i det britiske talentshow "I'd Do Anything" i 2008, hvor hun var finalist. Efter denne første medieeksponering gik hun i skole på Royal Academy of Dramatic Art (RADA) i London, en af de mest prestigefyldte dramaskoler i Storbritannien.

Hendes karriere tog derefter gradvist form på tv. Hun medvirkede i det historiske drama "Krig og fred" (2016) og serien "Taboo" (2017). Hun opnåede efterfølgende international anerkendelse gennem bemærkelsesværdige projekter som miniserien "Tjernobyl" (2019) og serien "Fargo". Sideløbende udviklede hun en karriere inden for teater, hvor hun blandt andet vandt en Laurence Olivier Award for sin skildring af Sally Bowles i musicalen "Cabaret".

Mindeværdige roller i film

Inden for film fik Jessie Buckley først opmærksomhed i 2017 med den uafhængige film "Beast", som markerede hendes debut i en hovedrolle. Hun opnåede derefter bredere anerkendelse med musicalfilmen "Wild Rose" (2018), hvor hun portrætterede en skotsk countrysangerinde, der drømte om succes. Denne præstation indbragte hende en BAFTA-nominering for bedste kvindelige hovedrolle. I 2021 indbragte hendes rolle i "The Lost Daughter" hende en Oscar-nominering for bedste kvindelige birolle, hvilket bekræftede hendes plads blandt de mest lovende skuespillerinder i sin generation.

En central rolle i "Hamnet"

Gennembruddet kom i 2026 med filmen "Hamnet", instrueret af Chloé Zhao og baseret på romanen af Maggie O'Farrell. I dette historiske drama portrætterer Jessie Buckley Agnes Shakespeare, hustru til dramatikeren William Shakespeare. Filmen udforsker parrets sorg efter deres søn Hamnets død, en begivenhed der menes at have inspireret skabelsen af tragedien Hamlet.

Jessie Buckleys præstation, der blev rost for sin følelsesmæssige intensitet, indbragte hende adskillige anerkendelser under prisuddelingen, herunder Golden Globes, BAFTA'er og Critics' Choice Awards, før hun vandt Oscar-uddelingen. Ved Oscar-ceremonien i Los Angeles i 2026 vandt hun endelig Oscar for bedste skuespillerinde og skrev dermed historie som den første irske kvinde, der opnåede denne udmærkelse i denne kategori.

En karriere i fremgang

Jessie Buckley har etableret sig som en af de mest respekterede skuespillerinder i international film. Hendes karriere, der er præget af forskellige roller på tværs af uafhængige film, tv og teater, afspejler en karriere bygget op med strenge standarder. Efter succesen med "Hamnet" forventes hun at fortsætte med at påtage sig store filmprojekter, hvilket bekræfter hendes status som en essentiel skuespillerinde for sin generation.

Med denne Oscar har Jessie Buckley nået en afgørende milepæl i en karriere, der allerede er blevet rost af kritikere. På bare få år har den irske skuespillerinde etableret sig takket være intense præstationer og kunstneriske valg. Hendes triumf i "Hamnet" markerer ikke kun en personlig indvielse, men også en anerkendelse af et talent, der konsekvent er blevet bekræftet med hvert af hendes projekter.

"Bag med knogler": Model Bella Hadid genopliver debatten om "skinny shaming"

