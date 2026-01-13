Search here...

I en rød kjole omfavner Jennifer Lopez sin "showgirl"-side.

Léa Michel
@jlo/Instagram

I en rød kjole omfavner Jennifer Lopez fuldt ud sin showgirl-side og leverer et af de mest spektakulære looks fra weekenden før Golden Globes 2026. Hun beviser endnu engang, at hun mestrer Hollywoods koder perfekt og balancerer elegance og showmanship.

En rød kjole designet til showet

Til Vanity Fair x Amazon MGM Studios-festen, der blev afholdt på Bar Marmont i Los Angeles, valgte Jennifer Lopez en lang, rød kjole med perlebesætninger og bandeau-top og -nederdel, der diskret afslørede hendes figur. Korsettet fremhævede hendes talje, mens perlebesætningen og de transparente paneler forstærkede showgirl-effekten og mindede om et elegant kabaretkostume.

Glamourøse detaljer: pels, smykker og makeup

Sangerinden tilføjede en kort rød jakke i kunstpels og en matchende fløjlsclutch for at fremhæve outfittets diva-agtige, teatralske følelse. Hendes karamelfarvede hår var sat op i voluminøse krøller, parret med dyb bordeauxrød læbestift og en glitrende choker, der tilføjede et strejf af lys til hendes décolletage.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

En modebesked efter en turbulent start på året

Denne optræden kommer i en tid, hvor Jennifer Lopez forbereder sig på at være vært for Golden Globes i 2026, på trods af at hun ikke blev nomineret for sin roste rolle i "Kiss of the Spider-Woman". På baggrund af sin nu endelige skilsmisse fra Ben Affleck ser det ud til, at hun bruger mode som et statement: en uafhængig kvinde, altid i rampelyset og med kontrol over sit image.

I sidste ende bekræfter denne optræden i en rød perlekjole Jennifer Lopez som en sand moderne showgirl, der er i stand til at forvandle en simpel begivenhed før Golden Globes til et mini-spektakel i sig selv. Hendes look, der blander transparente stoffer, pels og funklende smykker, afslører en kvinde, der mere end nogensinde omfavner selvpræsentation som en integreret del af sin offentlige identitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Kendall Jenners reaktion på rygter om plastikkirurgi splitter fans
Article suivant
"Så elegant": Jennifer Lawrence vender hoveder i en dristig kjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Så elegant": Jennifer Lawrence vender hoveder i en dristig kjole

Jennifer Lawrence har mestret kunsten at stå på den røde løber som få skuespillerinder i sin generation. Hun...

Kendall Jenners reaktion på rygter om plastikkirurgi splitter fans

Kendall Jenner hævder, at hun aldrig har fået foretaget plastikkirurgi i ansigtet, og indrømmer kun to "baby Botox"-behandlinger,...

Som 35-årig tør Margot Robbie at bære en kjole med en "plastik"-effekt

På tærsklen til den længe ventede udgivelse af Emerald Fennells film "Wuthering Heights" skaber Margot Robbie endnu engang...

Med sit strandlooks lyser Lara Raj Maldiverne op

Lara Raj, medlem af den amerikanske gruppe KATSEYE, stråler på Maldiverne med en række looks, der gør hende...

Som 58-årig vender Pamela Anderson tilbage til sit ikoniske blonde hår.

Pamela Anderson starter 2026 med at vende tilbage til sine rødder – bogstaveligt talt og billedligt talt. Efter...

Med sine blegede øjenbryn overrasker Jenna Ortega med et gotisk look

Jenna Ortega fangede endnu engang opmærksomheden på den røde løber ved Golden Globes i 2026. Skuespillerinden, bedst kendt...

© 2025 The Body Optimist