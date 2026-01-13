I en rød kjole omfavner Jennifer Lopez sin "showgirl"-side.

I en rød kjole omfavner Jennifer Lopez fuldt ud sin showgirl-side og leverer et af de mest spektakulære looks fra weekenden før Golden Globes 2026. Hun beviser endnu engang, at hun mestrer Hollywoods koder perfekt og balancerer elegance og showmanship.

En rød kjole designet til showet

Til Vanity Fair x Amazon MGM Studios-festen, der blev afholdt på Bar Marmont i Los Angeles, valgte Jennifer Lopez en lang, rød kjole med perlebesætninger og bandeau-top og -nederdel, der diskret afslørede hendes figur. Korsettet fremhævede hendes talje, mens perlebesætningen og de transparente paneler forstærkede showgirl-effekten og mindede om et elegant kabaretkostume.

Glamourøse detaljer: pels, smykker og makeup

Sangerinden tilføjede en kort rød jakke i kunstpels og en matchende fløjlsclutch for at fremhæve outfittets diva-agtige, teatralske følelse. Hendes karamelfarvede hår var sat op i voluminøse krøller, parret med dyb bordeauxrød læbestift og en glitrende choker, der tilføjede et strejf af lys til hendes décolletage.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

En modebesked efter en turbulent start på året

Denne optræden kommer i en tid, hvor Jennifer Lopez forbereder sig på at være vært for Golden Globes i 2026, på trods af at hun ikke blev nomineret for sin roste rolle i "Kiss of the Spider-Woman". På baggrund af sin nu endelige skilsmisse fra Ben Affleck ser det ud til, at hun bruger mode som et statement: en uafhængig kvinde, altid i rampelyset og med kontrol over sit image.

I sidste ende bekræfter denne optræden i en rød perlekjole Jennifer Lopez som en sand moderne showgirl, der er i stand til at forvandle en simpel begivenhed før Golden Globes til et mini-spektakel i sig selv. Hendes look, der blander transparente stoffer, pels og funklende smykker, afslører en kvinde, der mere end nogensinde omfavner selvpræsentation som en integreret del af sin offentlige identitet.