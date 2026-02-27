På den røde løber bryder denne skuespillerinde reglerne med en afslappet detalje

På den røde løber er outfits ofte omhyggeligt planlagt. Ved César Awards i 2026 valgte den franske skuespillerinde Leïla Bekhti at trodse forventningerne med et uventet fashion statement.

Leïla Bekhti vover et afslappet twist ved César Awards

Ved César-uddelingen i 2026 vakte Leïla Bekhti opmærksomhed med et look, der trodsede traditionelt aftentøj. Hun blev nomineret til bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i Ken Scotts "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" og gik på den røde løber i en specialfremstillet kreation af Ami.

Hendes strukturerede kjole med den let svajende kant udstrålede tidløs elegance. Detaljen, der virkelig skilte sig ud, lå dog et andet sted: en sweater bundet om skuldrene, der indrammer hendes overkrop og giver hende et mere afslappet look.

En silhuet designet ned til detaljen

Outfittet, udtænkt af Alexandre Mattiussi, grundlægger og kunstnerisk leder af Ami, legede på kontraster. Kjolen, der var tætsiddende foroven og vidde fra hofterne, mindede om bestemte linjer inspireret af 1950'erne. Mules med åben tå og hæl fuldendte looket, mens en statement-halskæde og diskrete øreringe tilføjede et strejf af livlighed. Sweateren, der var bundet over skuldrene, brød med det forventede billede af formelt tøj. Denne enkle, næsten hverdagsagtige gestus tilførte et strejf af spontanitet til et meget kodificeret miljø.

Den røde løber, en testbane

Den franske skuespillerinde Leïla Bekhti er ikke uvant med at træffe slående stilvalg. Ved César Awards i 2024 valgte hun en smørgul satinkjole, der står i kontrast til den dominerende sorte farve. Hendes tilgang til den røde løber er baseret på konsistens: hun foretrækker stærke silhuetter uden at være prangende. Her udvisker den knudrede sweater grænsen mellem aftentøj og hverdagstøj. Dette valg afspejler en bredere udvikling inden for den røde løbers etos, hvor kendisser tør inkorporere mere uformelle elementer i sofistikerede outfits.

En ny tilgang til chic

Den længe forbundet med en preppy æstetik har sweateren, der bindes over skuldrene, gjort et bemærkelsesværdigt comeback i de seneste sæsoner. Denne detalje, der er blevet set på Jacquemus, Loewe og Amis catwalks, har vist sig at være et stærkt element, der kan forvandle et outfit. Båret med jeans fremkalder den ubesværet elegance. Over en formel kjole, som demonstreret af Leïla Bekhti, bliver den en slående kontrast.

Leïla Bekhtis kig på César Awards i 2026 illustrerer en bredere tendens: en mindre rigid, mere personlig chic. I stedet for at holde sig til en streng idé om formel påklædning, tilbyder hun en mere moderne fortolkning. Kontrasten mellem den pletfri kjole og sweateren draperet over hendes skuldre skaber en subtil balance. På sociale medier blev hendes look flittigt kommenteret og rost for sin modernitet.

Ved César Awards i 2026 demonstrerede Leïla Bekhti, at en simpel detalje kan forvandle et aftenoutfit. Ved at binde en sweater over sin kjole udfordrede hun den røde løbers konventioner, samtidig med at hun bevarede en raffineret elegance. Et diskret, men iøjnefaldende fashion statement, der minder os om, at stil nogle gange afhænger af et uventet touch.