Denne franske influencer genopliver et ikonisk look fra en tv-serie fra 1990'erne.

En silhuet, der er øjeblikkeligt genkendelig, dristige print og en umiddelbart identificerbar popkulturreference. Lena Mahfouf, bedre kendt som Lena Situations, genoplivede for nylig den kollektive hukommelse ved at genopdage et ikonisk look fra en tv-serie fra 1990'erne.

En hyldest til en kultklassikerserie

Lena Mahfouf delte en video på Instagram, der hurtigt gik viralt. I den optræder hun i et outfit, der tydeligt minder om æstetikken fra "The Nanny", den ikoniske serie, der blev sendt fra 1993 og er blevet en stor popkulturel reference. Hentydningen er umiddelbar for seere, der kender karakteren Fran Fine, berømt for sine udtryksfulde silhuetter, dyreprint og omhyggeligt koordinerede outfits. Inden for få sekunder genererede videoen adskillige kommentarer, der fremhævede ligheden.

Til dette optræden bar Lena Mahfouf et leopardprintet nederdelsæt, bestående af en tætsiddende jakke med dyb halsudskæring og fremhævet med pelsdetaljer. Snittet, mønsteret og materialevalget minder direkte om de dresscodes, der blev populære i serien i 1990'erne. Frisuren fuldender referencen: glat brunt hår, der er trukket tilbage foran og holdt på plads af et sort pandebånd, en frisure, der ofte bæres af seriens hovedperson.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lena Situations (@lenamahfouf)

Da 1990'ernes popkultur inspirerer Generation Z

I adskillige år har tv-serier fra 1990'erne oplevet en genopblussen i popularitet blandt et yngre publikum. Streamingplatforme, sociale medier og modeverdenen bidrager alle til denne genopdagelse og forvandler bestemte silhuetter til kilder til moderne inspiration. Ved at genskabe dette look er Lena Mahfouf en del af denne trend: Hun reproducerer ikke blot et outfit præcist, men genfortolker snarere dets koder inden for den aktuelle kontekst af modeugen og sociale medier.

En reference, der allerede er gjort krav på

Denne inspiration er ikke ny. I et interview med Vogue i 2021 nævnte Lena Mahfouf allerede serien som en af sine kulturelle og stilistiske inspirationskilder. Hun forklarede, at karakterens stil forblev relevant gennem årene, især på grund af dens frihed og kompromisløse natur. Hendes publikation bekræfter denne forbindelse: looket bliver en måde at udtrykke beundring for en fiktiv karakter på, samtidig med at den placeres inden for en moderne modeæstetik.

En øjeblikkelig reaktion på sociale medier

I billedteksten til sit opslag refererede influenceren adskillige direkte til seriens verden, især Maxwell Sheffield, en anden ikonisk karakter. Denne narrative tilgang styrkede engagementet i hendes fællesskab, der bestod af både modefans og seere, der var bekendt med serien. Reaktionerne illustrerer et tilbagevendende fænomen: Når et ikonisk look genskabes præcist, overskrider det et simpelt outfit og bliver til et fælles kulturelt artefakt.

Ved at gense et ikonisk look fra en tv-serie fra 1990'erne demonstrerer Lena Mahfouf, hvordan mode og popkultur fortsætter med at interagere på tværs af generationer. Denne optræden illustrerer tv-referencers evne til at overskride tiden og finde ny resonans, når de genfortolkes sammenhængende og trofast i forhold til deres oprindelige ånd.