Som 49-årig bryder denne tidligere tv-vært et tabu om kvinders alder

Alessandra Sublet, altid strålende, ærlig og spontan, har aldrig været bange for at sige sin mening. Den tidligere tv-vært nærmer sig sin 50-års fødselsdag og nyder en sjælden frihed i medieverdenen: friheden til fuldt ud at omfavne sin alder. Inviteret til settet til showet "Quelle Époque!" åbnede den tidligere vært op om sit forhold til tidens gang og leverede et befriende budskab til alle kvinder.

"Det er dejligt at blive gammel."

Alessandra Sublet ville gerne have styr på tingene: for hende er det at blive ældre en velsignelse. "Det er vidunderligt at blive ældre, det tror jeg oprigtigt på, især for en kvinde," betroede hun. Før hun tilføjede: "At blive ældre betyder at acceptere modenhed og visdom. Man bliver så meget mere rolig, man har det bedre med sig selv."

I et samfund, hvor skønhedsstandarder ofte synes uopnåelige, er den tidligere tv-værts budskab et frisk pust. Selvom hun indrømmer, at hun ikke er immun over for "tyngdeloven" og den lejlighedsvise kamp om morgenen, afviser Alessandra Sublet kategorisk ideen om, at en kvinde over 40 skal skjule sin alder. "Det er ikke derfor, jeg vil male mit ansigt," spøger hun.

Et budskab om frihed for alle

"Vi er dødelige som 50-årige," opsummerer hun. Denne udtalelse bør forstås som en opfordring til autenticitet snarere end en desillusioneret observation. Med sine ord opfordrer Alessandra Sublet kvinder til at løsrive sig fra andres meninger og føle sig legitime, uanset deres alder.

Hun taler også om det indre lys, der vokser med alderen: sindsro, selvtillid og evnen til at give slip. Den tidligere tv-vært, nu skuespillerinde og romanforfatter, betror sig, at hun føler sig "hjemme" i dag. Efter at have åbnet op om sin fødselsdepression i "Un dimanche à la campagne" (En søndag på landet), vælger hun at fortsætte med at tale åbent for at give mening til sin rejse som kvinde.

Alessandra Sublets skønhedshemmelighed

Hun har ingen intentioner om at bukke under for kosmetisk kirurgi. Alessandra Sublet foretrækker "ægte skønhed". I sidste ende er hendes største skønhedshemmelighed stadig hendes attitude: accept. Fordi, som hun selv minder os om, "er den smukkeste måde at forblive strålende på at have det godt", ganske enkelt.

Med sin åbenhjertighed og lysende visdom har Alessandra Sublet etableret sig som en værdifuld stemme i debatten om aldring. Hun hævder højlydt og stolt retten til at være "uperfekt", levende og autentisk. Hendes ord er forfriskende – og minder os om, at der ikke er noget mere moderne end at acceptere, hvem vi er, i enhver alder.