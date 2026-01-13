Som 35-årig tør Margot Robbie at bære en kjole med en "plastik"-effekt

På tærsklen til den længe ventede udgivelse af Emerald Fennells film "Wuthering Heights" skaber Margot Robbie endnu engang overskrifter, denne gang i modeverdenen. Den australske skuespillerinde og producer optrådte i en gennemskinnelig kjole med "plastik"-effekt, en hyldest til Thierry Muglers futuristiske univers. Dette look, der ligger et sted mellem et kunstværk og en haute couture-fantasi, har allerede vundet modefans over.

Et look, der blander elegance og kunstnerisk dristighed

Den pågældende kjole, designet af den Oscar-vindende kostumedesigner Jacqueline Durran, er inspireret af et pin-up-fotografi fra 1950'erne af en kvinde pakket ind i cellofan, som en gave. Margot Robbie bærer her en kjole, hvis talje fremhæves af et bredt lyserødt bånd bundet i en knude, mens en voluminøs, flagrende nederdel giver hele ensemblet et næsten æterisk look.

Jacqueline Durran nævner også blandt sine referencer en gennemskinnelig plastikkjole af Thierry Mugler (forår-sommer 1996), et symbol på skulpturel og avantgarde femininitet. Målet? At gøre Cathy, karakteren spillet af Margot Robbie, til et "offer" - et væsen, der både er sårbart og magnetisk, i hjertet af den tragiske lidenskab, der driver "Wuthering Heights".

Nyt kig på Margot Robbie i Emerald Fennells 'WUTHERING HEIGHTS'. pic.twitter.com/HkTZ2KihzF — Filmopdateringer (@FilmUpdates) 10. januar 2026

Emerald Fennells vision: Gotisk romantik og modernitet

Efter "Promising Young Woman" og "Saltburn" leverer Emerald Fennell en løs, surrealistisk adaption af Emily Brontës roman. Langt fra at genskabe det 19. århundrede trofast prioriterer instruktøren kostumer, der formidler karakterernes rå følelser.

Margot Robbie spiller Cathy, mens Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) spiller hovedrollen overfor hende som Heathcliff. Skuespillerinden fortalte British Vogue, at filmen ville blive "en stor, intens kærlighedshistorie, hvis lige vi ikke har set siden 'The Notebook' eller 'The English Patient'." Gennem dette look legemliggør Margot Robbie Emerald Fennells filosofi: at fremkalde en følelsesmæssig såvel som en æstetisk reaktion.

Margot Robbie fortsætter med at befæste sin status som et moderne ikon. Hendes kjole med "plastikeffekt", en hyldest til Mugler og et manifest for kunstnerisk udtryk, har allerede etableret sig som et af symbolerne på genopfindelsen af "Wuthering Heights". I en balance mellem drøm og provokation bekræfter dette look, at Margot Robbie i 2026 fortsat er den ultimative muse inden for mode og uafhængig film.