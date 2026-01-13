Search here...

Som 35-årig tør Margot Robbie at bære en kjole med en "plastik"-effekt

Léa Michel
Extrait du film « The wolf of wall street »

På tærsklen til den længe ventede udgivelse af Emerald Fennells film "Wuthering Heights" skaber Margot Robbie endnu engang overskrifter, denne gang i modeverdenen. Den australske skuespillerinde og producer optrådte i en gennemskinnelig kjole med "plastik"-effekt, en hyldest til Thierry Muglers futuristiske univers. Dette look, der ligger et sted mellem et kunstværk og en haute couture-fantasi, har allerede vundet modefans over.

Et look, der blander elegance og kunstnerisk dristighed

Den pågældende kjole, designet af den Oscar-vindende kostumedesigner Jacqueline Durran, er inspireret af et pin-up-fotografi fra 1950'erne af en kvinde pakket ind i cellofan, som en gave. Margot Robbie bærer her en kjole, hvis talje fremhæves af et bredt lyserødt bånd bundet i en knude, mens en voluminøs, flagrende nederdel giver hele ensemblet et næsten æterisk look.

Jacqueline Durran nævner også blandt sine referencer en gennemskinnelig plastikkjole af Thierry Mugler (forår-sommer 1996), et symbol på skulpturel og avantgarde femininitet. Målet? At gøre Cathy, karakteren spillet af Margot Robbie, til et "offer" - et væsen, der både er sårbart og magnetisk, i hjertet af den tragiske lidenskab, der driver "Wuthering Heights".

Emerald Fennells vision: Gotisk romantik og modernitet

Efter "Promising Young Woman" og "Saltburn" leverer Emerald Fennell en løs, surrealistisk adaption af Emily Brontës roman. Langt fra at genskabe det 19. århundrede trofast prioriterer instruktøren kostumer, der formidler karakterernes rå følelser.

Margot Robbie spiller Cathy, mens Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) spiller hovedrollen overfor hende som Heathcliff. Skuespillerinden fortalte British Vogue, at filmen ville blive "en stor, intens kærlighedshistorie, hvis lige vi ikke har set siden 'The Notebook' eller 'The English Patient'." Gennem dette look legemliggør Margot Robbie Emerald Fennells filosofi: at fremkalde en følelsesmæssig såvel som en æstetisk reaktion.

Margot Robbie fortsætter med at befæste sin status som et moderne ikon. Hendes kjole med "plastikeffekt", en hyldest til Mugler og et manifest for kunstnerisk udtryk, har allerede etableret sig som et af symbolerne på genopfindelsen af "Wuthering Heights". I en balance mellem drøm og provokation bekræfter dette look, at Margot Robbie i 2026 fortsat er den ultimative muse inden for mode og uafhængig film.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Med sit strandlooks lyser Lara Raj Maldiverne op

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Med sit strandlooks lyser Lara Raj Maldiverne op

Lara Raj, medlem af den amerikanske gruppe KATSEYE, stråler på Maldiverne med en række looks, der gør hende...

Som 58-årig vender Pamela Anderson tilbage til sit ikoniske blonde hår.

Pamela Anderson starter 2026 med at vende tilbage til sine rødder – bogstaveligt talt og billedligt talt. Efter...

Med sine blegede øjenbryn overrasker Jenna Ortega med et gotisk look

Jenna Ortega fangede endnu engang opmærksomheden på den røde løber ved Golden Globes i 2026. Skuespillerinden, bedst kendt...

Amal Clooney gør furore ved Golden Globes i en betagende rød kjole

Ved sin storslåede tilbagevenden til Golden Globes, 10 år efter sin sidste optræden, forvandlede Amal Clooney den røde...

Hvorfor taler alle om Rama Duwaji, Generation Z-stjernen?

Rama Duwaji, født i Houston af syriske forældre, gjorde et stort indtryk ved i en alder af blot...

"De tjekkede min vægt": Denne ikoniske skuespillerinde fordømmer den fedtfobi, hun oplevede

Ud over nostalgien efter lørdag aftener, hvor man så "Charmed", fremhæver Rose McGowans historie de barske realiteter, som...

© 2025 The Body Optimist