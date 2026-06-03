"Elegance har ingen aldersgrænse": Som 68-årig begejstrer Michelle Pfeiffer i en raffineret hvid kjole

Anaëlle G.
@michellepfeifferofficial / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde Michelle Pfeiffer skabte furore på den røde løber ved Gotham Television Awards 2026 i New York. Klædt i en raffineret hvid kjole tryllebandt hun publikum, både online og personligt, ved et arrangement organiseret delvist til hendes ære.

En elfenbenshvid kjole

Til lejligheden valgte Michelle Pfeiffer en elfenbensfarvet kjole, der kombinerer enkelhed og raffinement. Det ærmeløse design har et delikat, hævet blomsterbroderi, der pryder overdelen og skaber en tekstureret, næsten fjeragtig effekt. Kjolen flyder over i en plisseret nederdel, der tilføjer bevægelse og lethed til det overordnede look. Skuespillerinden bar sit bølgede blonde hår løst og valgte lysende makeup og pumps med spids tå for en tidløs silhuet.

En strøm af komplimenter online

Mange internetbrugere roste hendes elegance og gangede med rosende kommentarer: "Elegance har ingen alder" , "sublim" ... Alle disse beskeder vidner om den vedvarende beundring, som Michelle Pfeiffer inspirerer, hvis stil er en standard.

En aften i form af en hyldest

Udover mode faldt denne optræden sammen med en prestigefyldt pris. Michelle Pfeiffer modtog Legend Tribute, en pris der anerkender hendes store bidrag til film og tv. Synligt bevæget betroede skuespillerinden, at hun følte sig "hjemme" ved ceremonien, en hyldest til en af hendes ikoniske roller, som Catwoman i "Batman Returns". En passende hyldest til en kunstner med en karriere, der strækker sig over mere end fire årtier.

En legendarisk karriere

Michelle Pfeiffer blev berømt i 1980'erne og satte sit præg på det store lærred med film som "Scarface", "Dangerous Liaisons" og "The Fabulous Baker Boys". For nylig vendte hun tilbage til tv med to anmelderroste serier: "Margo's Got Money Trouble" på Apple TV+ og "The Madison" på Paramount+. Hun er tre gange Oscar-nomineret og bekræfter sin status som en stor figur i Hollywood.

Mellem en fantastisk hvid kjole og en hyldest værdig til hendes karriere, lyste Michelle Pfeiffer op ved Gotham Television Awards 2026. Hun beviste endnu engang, at elegance og talent ikke har nogen udløbsdato. En optræden, der vil forblive et af aftenens højdepunkter.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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