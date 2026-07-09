Som 45-årig deler Jessica Alba et glimt af sin solrige ferie.

Den amerikanske skuespillerinde og iværksætter Jessica Alba delte et solrigt glimt af sin seneste ferie på Instagram i idylliske tropiske omgivelser. Mellem spektakulære landskaber og afslapningsøjeblikke tilbød hun sine følgere en pause fyldt med solskin og ro.

En ferie i paradisiske omgivelser

Til denne pigertur bosatte Jessica Alba sig på det, der tilsyneladende er Nā Pali-kysten på øen Kauai, Hawaii – et sted, hun tidligere har beskrevet som et af sine favoritter. På billederne udstråler hun glæde, hvor hun poserer ved indgangen til en havgrotte, hvor hun står over for imponerende klippeformationer og glitrende blåt vand. Iført en stor stråhat og solbriller poserer Jessica Alba legende sammen med en veninde (Jen Kroog Rosenberg) i en tydeligt afslappet og munter atmosfære.

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Et ophold med fokus på velvære

Ud over landskabet føltes denne ferie som et foryngende tilflugtssted. På et af billederne ses Jessica Alba meditere, siddende på en klippe ved en bæk med to sten i hånden og blikket rettet mod den omkringliggende vegetation. Et beroligende billede, der er tro mod Jessica Albas image, da hun er dybt engageret i velvære. Mellem frodig natur og øjeblikke med ro legemliggør denne rejse tydeligt ånden af at koble fra.

En tilfreds kvinde og skuespillerinde

Ud over denne ferie ser Jessica Alba ud til at nyde en rolig og tilfredsstillende periode. Som mor til tre jonglerer skuespillerinden succesfuldt sin karriere og iværksætterforetagender, mens hun står i spidsen for sit brand, The Honest Company. Efter at have opnået berømmelse på skærmen, før hun blev en succesfuld forretningskvinde, dyrker hun nu en balance mellem sit professionelle liv, familie og privattid, hvilket denne ferie vidner om.

Med dette glimt af hendes Hawaii-ferie sparker Jessica Alba en sommer med ren afslapning i gang. Mellem idylliske landskaber, meditation og møder med naturen beviser skuespillerinden, at hun ved, hvordan man nyder øjeblikket. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.