Kylie Jenner nyder den italienske sol med et slående sommerlook

Fabienne Ba.
@kyliejenner / Instagram

Den amerikanske reality-tv-personlighed, forretningskvinde og influencer Kylie Jenner delte en række solbeskinnede billeder fra Italien i et minimalistisk look, der straks satte hendes millioner af følgere i brand.

Et minimalistisk sort strandsæt

Under sit ophold på Sardinien benyttede Kylie Jenner denne middelhavsferie til at poste en række solbeskinnede billeder på Instagram. Til denne ferie valgte hun enkelhed. Hun bar et helt sort strandoutfit i et minimalistisk snit, der er typisk for den "stille luksus"-æstetik, hun har dyrket i flere sæsoner.

Toppen, med sine fine lukninger og dybtgående V-hals, fremhæver rene linjer snarere end udsmykning. De matchende underdele forlænger denne minimalistiske æstetik i et harmonisk monokromt ensemble. Denne stilistiske tilgang stemmer overens med den nuværende trend inden for minimalistisk strandtøj, hvor valg af stof og snit prioriteres højere end accessoriesdetaljer.

En hvid baseballkasket for at bryde reglerne

For at bryde dette monokrome look fokuserede Kylie Jenner på én detalje: en hvid baseballkasket. Dette tilbehør, arvet fra amerikansk sportstøj, tilføjer øjeblikkeligt et strejf af afslappethed til outfittet. Langt fra de bredskyggede hatte, der normalt forbindes med middelhavsmiljøer, forankrer kasketten silhuetten i en mere moderne æstetik, i krydsfeltet mellem streetwear og strandagtig elegance. Denne tilgang er i overensstemmelse med det image, Kylie Jenner dyrker: en blanding af sofistikeret luksus og amerikansk popkultur.

Et afgjort sommerligt skønhedslook

På skønhedsfronten forblev Kylie Jenner tro mod sin sædvanlige stil, men tilpassede sit look til sommerens omgivelser. Hun valgte et bevidst let makeup-look, et valg der stemmer overens med publikationens afslappede ånd, som prioriterer øjeblikkets autenticitet frem for meget iscenesatte scener.

Porto Cervo, et tilholdssted for internationale berømtheder

Valget af Porto Cervo er ikke tilfældigt. Denne badeby, der blev grundlagt i 1960'erne af Aga Khan IV, har i årtier været en favoritdestination for berømtheder og velhavende. Yachter fortøjet i havnen, exceptionelle hoteller, Michelin-stjernede restauranter og legendariske natklubber: den italienske by har alt, hvad der skal til for at forføre det internationale jetset. Kylie Jenner følger dermed i fodsporene på en lang tradition for ferier på Costa Smeralda, som er blevet en uundværlig sommerdestination.

Et opslag, der glæder hendes millioner af følgere

Ikke overraskende udløste fotoserien straks en bølge af entusiastiske reaktioner fra Kylie Jenners følgere. Med over 400 millioner følgere på Instagram er hun en af de mest fulgte personligheder i verden. Enkelheden i hendes valgte look, kombineret med den solrige atmosfære på Sardinien, appellerede især til hendes fællesskab, der værdsætter "disse mere autentiske øjeblikke" midt i det stærkt iscenesat indhold, der er forbundet med hendes forskellige brands.

Med sit sorte strandoutfit, hvide kasket og exceptionelle italienske omgivelser har Kylie Jenner således skabt et af sine mest markante sommeropslag i år.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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