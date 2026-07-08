Sofia Vergara viser sin støtte til sit land i en selfie, der vækker reaktioner.

For at markere FIFA World Cup™ i 2026 postede den colombiansk-amerikanske skuespillerinde, model, producer og tv-vært Sofia Vergara en selfie på Instagram, hvor hun bar sit lands farver og den colombianske landsholdstrøje. Opslaget blev godt modtaget af hendes følgere – selvom nogle mente, at hun burde have støttet USA.

En selfie i Colombias farver

På dette solrige billede, taget i en blomsterfyldt have, poserer Sofia Vergara med et bredt smil iført den gule colombianske trøje. Med et strejf af blåt og rødt, farverne fra det nationale flag, udstrålede outfittet stolthed og glæde. Med hensyn til hendes smukke look bar hun naturlig, strålende makeup og sit lange brune hår, der flagrede frit. Et enkelt og strålende udseende, der passede perfekt til konkurrencens sommerlige atmosfære.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Sofia Vergara (@sofiavergara)

En stolt colombianer

Dette valg kommer ikke som nogen overraskelse for nogen, der kender Sofia Vergara. Skuespillerinden, der er født i Barranquilla, Colombia, har aldrig lagt skjul på sin dybe tilknytning til sit hjemland. Gennem hele sin karriere har hun fejret sine rødder og stolt repræsenteret Colombia og er dermed blevet en af de mest genkendelige colombianske skikkelser i verden. At støtte sit lands landshold ved en sådan begivenhed var derfor et naturligt valg.

Blandede reaktioner

I kommentarerne overøste hendes følgere hende med komplimenter, der roste hendes stil og ubestridelige stolthed. Et par internetbrugere påpegede dog, at skuespillerinden, der har boet i USA i årevis, "kunne have støttet sit adopterede land." Dette udløste en mindre debat om hendes dobbelte kulturelle baggrund, som mange fandt rørende. Der er trods alt ikke noget galt i at værdsætte begge lande. Og frem for alt er Sofia Vergara stadig fri til at dele, hvad hun vil, på sine sociale medier: hun behøver ikke internetbrugernes godkendelse for at eksistere, udtrykke sine valg eller støtte det hold, hun holder af.

Med denne selfie i Colombias farver viste Sofia Vergara sin stolthed med naturlighed og godt humør. Hun har, med sin støtte til sit oprindelsesland og en anerkendelse af sin dobbeltkultur, endnu engang vundet alle – eller næsten alle – over.