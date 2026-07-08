Sofia Vergara viser sin støtte til sit land i en selfie, der vækker reaktioner.

Julia P.
@sofiavergara / Instagram

For at markere FIFA World Cup™ i 2026 postede den colombiansk-amerikanske skuespillerinde, model, producer og tv-vært Sofia Vergara en selfie på Instagram, hvor hun bar sit lands farver og den colombianske landsholdstrøje. Opslaget blev godt modtaget af hendes følgere – selvom nogle mente, at hun burde have støttet USA.

En selfie i Colombias farver

På dette solrige billede, taget i en blomsterfyldt have, poserer Sofia Vergara med et bredt smil iført den gule colombianske trøje. Med et strejf af blåt og rødt, farverne fra det nationale flag, udstrålede outfittet stolthed og glæde. Med hensyn til hendes smukke look bar hun naturlig, strålende makeup og sit lange brune hår, der flagrede frit. Et enkelt og strålende udseende, der passede perfekt til konkurrencens sommerlige atmosfære.

Se dette opslag på Instagram

Et indlæg delt af Sofia Vergara (@sofiavergara)

En stolt colombianer

Dette valg kommer ikke som nogen overraskelse for nogen, der kender Sofia Vergara. Skuespillerinden, der er født i Barranquilla, Colombia, har aldrig lagt skjul på sin dybe tilknytning til sit hjemland. Gennem hele sin karriere har hun fejret sine rødder og stolt repræsenteret Colombia og er dermed blevet en af de mest genkendelige colombianske skikkelser i verden. At støtte sit lands landshold ved en sådan begivenhed var derfor et naturligt valg.

Blandede reaktioner

I kommentarerne overøste hendes følgere hende med komplimenter, der roste hendes stil og ubestridelige stolthed. Et par internetbrugere påpegede dog, at skuespillerinden, der har boet i USA i årevis, "kunne have støttet sit adopterede land." Dette udløste en mindre debat om hendes dobbelte kulturelle baggrund, som mange fandt rørende. Der er trods alt ikke noget galt i at værdsætte begge lande. Og frem for alt er Sofia Vergara stadig fri til at dele, hvad hun vil, på sine sociale medier: hun behøver ikke internetbrugernes godkendelse for at eksistere, udtrykke sine valg eller støtte det hold, hun holder af.

Med denne selfie i Colombias farver viste Sofia Vergara sin stolthed med naturlighed og godt humør. Hun har, med sin støtte til sit oprindelsesland og en anerkendelse af sin dobbeltkultur, endnu engang vundet alle – eller næsten alle – over.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Article précédent
I Biarritz genopliver Kristen Stewart kombinationen af kjole og shorts.
Article suivant
Som 37-årig legemliggør modellen Candice Swanepoel perfekt trenden med "afslappet luksus".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 37-årig legemliggør modellen Candice Swanepoel perfekt trenden med "afslappet luksus".

Den sydafrikanske model Candice Swanepoel delte et sommerligt look på Instagram, der omfavner en af tidens hotteste trends:...

I Biarritz genopliver Kristen Stewart kombinationen af kjole og shorts.

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og performer Kristen Stewart har aldrig været bange for at bryde med standarden. Da...

Zendaya viser sin fantastiske figur frem i et iøjnefaldende moderne outfit.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya har endnu engang bevist sin upåklagelige sans for rød løber-stil. I Berlin...

Zara Larsson stråler i en eventyrlig top med originale udskæringer.

Den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson satte scenen i højsædet på Parklife 2026-festivalen i Manchester i et...

I en hvid bodysuit har modellen Irina Shayk et "dristigt" look

Den russiske model Irina Shayk delte billeder fra en ny modekampagne på Instagram, hvor hun viste sit fantastiske...

Emma Watson gjorde en sjælden offentlig optræden i London sammen med prins William.

Den britiske skuespillerinde Emma Watson, der har holdt lav profil de seneste par år, gjorde en bemærkelsesværdig optræden...