Som 37-årig legemliggør modellen Candice Swanepoel perfekt trenden med "afslappet luksus".

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

Den sydafrikanske model Candice Swanepoel delte et sommerligt look på Instagram, der omfavner en af tidens hotteste trends: "afslappet luksus." I et elfenbensfarvet outfit fra top til tå, der både var hyggeligt og sofistikeret, tryllebandt hun sine følgere.

Et komplet elfenbenslook

I dette opslag valgte Candice Swanepoel et monokromt ensemble i en delikat elfenbensfarvet tone på det tredje billede. Hun bar en ribbet miniskørt kombineret med en matchende løstsiddende top. Ovenpå dette bar hun en lang cashmerecardigan i samme cremefarve, hvilket tilføjede et hyggeligt og omsluttende touch til silhuetten. Et subtilt elegant og perfekt udført off-white farveskema.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Candice (@candiceswanepoel)

Trenden med "afslappet luksus"

Dette look illustrerer perfekt den stadigt voksende trend med "casual luxury" eller "athleisure". Konceptet? At løfte komfortable stykker tøj, lånt fra sports- og loungewear-verdenen, til status som ægte modetøj. Bløde stoffer, flagrende snit og neutrale toner kombineres for et resultat, der er både hyggeligt og sofistikeret. Ved at vælge en elfenbensfarvet palet og luksuriøse materialer som cashmere har Candice Swanepoel skabt en særlig elegant version af denne trend, der rammer en perfekt balance mellem komfort og raffinement.

Fans vandt

Ikke overraskende udløste dette opslag en bølge af entusiastiske reaktioner. I kommentarerne overøste internetbrugere Candice Swanepoel med komplimenter. "Simpelthen uimodståelig", "Når vi taler om skønhed, er du den første person, der falder én ind", var blot nogle af de mange beundrende beskeder. Alle disse reaktioner bekræfter Candice Swanepoels vedvarende popularitet, da hun har millioner af følgere.

Med dette elfenbensfarvede look fra top til tå beviser Candice Swanepoel, at elegance og komfort kan gå hånd i hånd. Hun løfter trenden med "casual luxury" og skaber et look, der både er hyggeligt og raffineret. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans, der altid er ivrige efter at se hendes stil.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Sofia Vergara viser sin støtte til sit land i en selfie, der vækker reaktioner.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sofia Vergara viser sin støtte til sit land i en selfie, der vækker reaktioner.

For at markere FIFA World Cup™ i 2026 postede den colombiansk-amerikanske skuespillerinde, model, producer og tv-vært Sofia Vergara...

I Biarritz genopliver Kristen Stewart kombinationen af kjole og shorts.

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og performer Kristen Stewart har aldrig været bange for at bryde med standarden. Da...

Zendaya viser sin fantastiske figur frem i et iøjnefaldende moderne outfit.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya har endnu engang bevist sin upåklagelige sans for rød løber-stil. I Berlin...

Zara Larsson stråler i en eventyrlig top med originale udskæringer.

Den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson satte scenen i højsædet på Parklife 2026-festivalen i Manchester i et...

I en hvid bodysuit har modellen Irina Shayk et "dristigt" look

Den russiske model Irina Shayk delte billeder fra en ny modekampagne på Instagram, hvor hun viste sit fantastiske...

Emma Watson gjorde en sjælden offentlig optræden i London sammen med prins William.

Den britiske skuespillerinde Emma Watson, der har holdt lav profil de seneste par år, gjorde en bemærkelsesværdig optræden...