Som 37-årig legemliggør modellen Candice Swanepoel perfekt trenden med "afslappet luksus".

Den sydafrikanske model Candice Swanepoel delte et sommerligt look på Instagram, der omfavner en af tidens hotteste trends: "afslappet luksus." I et elfenbensfarvet outfit fra top til tå, der både var hyggeligt og sofistikeret, tryllebandt hun sine følgere.

Et komplet elfenbenslook

I dette opslag valgte Candice Swanepoel et monokromt ensemble i en delikat elfenbensfarvet tone på det tredje billede. Hun bar en ribbet miniskørt kombineret med en matchende løstsiddende top. Ovenpå dette bar hun en lang cashmerecardigan i samme cremefarve, hvilket tilføjede et hyggeligt og omsluttende touch til silhuetten. Et subtilt elegant og perfekt udført off-white farveskema.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Candice (@candiceswanepoel)

Trenden med "afslappet luksus"

Dette look illustrerer perfekt den stadigt voksende trend med "casual luxury" eller "athleisure". Konceptet? At løfte komfortable stykker tøj, lånt fra sports- og loungewear-verdenen, til status som ægte modetøj. Bløde stoffer, flagrende snit og neutrale toner kombineres for et resultat, der er både hyggeligt og sofistikeret. Ved at vælge en elfenbensfarvet palet og luksuriøse materialer som cashmere har Candice Swanepoel skabt en særlig elegant version af denne trend, der rammer en perfekt balance mellem komfort og raffinement.

Fans vandt

Ikke overraskende udløste dette opslag en bølge af entusiastiske reaktioner. I kommentarerne overøste internetbrugere Candice Swanepoel med komplimenter. "Simpelthen uimodståelig", "Når vi taler om skønhed, er du den første person, der falder én ind", var blot nogle af de mange beundrende beskeder. Alle disse reaktioner bekræfter Candice Swanepoels vedvarende popularitet, da hun har millioner af følgere.

Med dette elfenbensfarvede look fra top til tå beviser Candice Swanepoel, at elegance og komfort kan gå hånd i hånd. Hun løfter trenden med "casual luxury" og skaber et look, der både er hyggeligt og raffineret. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans, der altid er ivrige efter at se hendes stil.