Som 45-årig stråler Jessica Alba i et struktureret blondelook

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

På Instagram delte den amerikanske skuespillerinde og iværksætter Jessica Alba et sort look med blonder og kontrasterende detaljer. Hendes fans roste hendes naturlige stil og ubesværede look.

En blonde-camisole er lookets midtpunkt.

Midtpunktet i dette outfit? En delikat sort camisole i åbent blondearbejde, båret med tynde stropper. Med sin bølgede halsudskæring og blomstermotiver tilføjer den et romantisk præg til ensemblet. En raffineret base, som Jessica Alba dygtigt har balanceret med mere dristige stykker. En subtil måde at lege det delikate look op på.

Den overdimensionerede blazer giver et struktureret touch.

For at modvirke blondernes lethed valgte Jessica Alba en overdimensioneret sort blazer med kraftige skuldre. Det er dette, der giver looket sin strukturerede dimension: draperet over skuldrene indrammer den silhuetten og forankrer outfittet i en mere grafisk stil. Dette kontrastspil, der er meget på mode, gør det muligt at forvandle et romantisk stykke tøj til et udpræget moderne og urbant look.

Bermudashorts i læder og sandaler med remme

Til sin underdel valgte Jessica Alba lange sorte læderbermudashorts, en af sæsonens nøgletrends. Hun fuldendte looket med sorte sandaler med blokhæl og ankelstropper. Et perfekt udført helt sort ensemble, fra top til tå.

Guldsmykker og strålende skønhed

For at varme dette monokrome ensemble op valgte Jessica Alba et par gulddetaljer: fine creoler og en lagdelt halskæde med fine vedhæng. Denne ene detalje var nok til at lysne det helt sorte look. Hvad angår hendes skønhedslook, havde hun en strålende, solkysset teint, bronzefarvet makeup med let røget øjenbryn og nude læber. Alt dette blev forstærket af hendes naturligt bølgede, kastanjebrune hår – et solkysset look, der stod i smuk kontrast til det sorte i hendes outfit.

Med delikat blonde, dristigt læder og en struktureret blazer skaber Jessica Alba et slående elegant, helt sort look. Hun beviser endnu engang, at et velgennemtænkt sort outfit fra top til tå aldrig har været så langt fra monotont.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
