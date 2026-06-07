Som 19-årig deler Kai Trump sin passion for golf med millioner af følgere.

Hun poserer med en kølle i hånden, midt i svinget, eller i vlog-tilstand, med hovedtelefoner på. Kai Trump – barnebarn af Donald Trump – har etableret sig som en af de mest fulgte skikkelser inden for amatørgolf for kvinder på sociale medier.

En golfkarriere der begyndte som bare 2-årig

Det hele startede meget tidligt. Kai Madison Trump, den ældste barnebarn af den nuværende amerikanske præsident Donald Trump og datter af Donald Trump Jr. og Vanessa Trump, opdagede golf i en alder af bare 2 år, på de mange baner, som hendes familie besøgte - Donald Trump selv ejer adskillige golfbaner i Florida, New Jersey og Skotland.

Meget hurtigt viste den unge pige et exceptionelt talent. Hårdtarbejdende og selvkritisk delte hun sidste år sin træningsfilosofi med et amerikansk medie: "Hvis jeg har to timer, vil jeg ikke slå et par bolde og så spilde tid på min telefon. Nej, jeg vil få mest muligt ud af den tid, jeg har på banen." Denne disciplin betaler sig: Kai Trump er nu rangeret som nummer et på Golf NIL High School Girls Rankings, den officielle rangliste over unge amerikanske high school-piger i golf.

Mere end 8 millioner abonnenter på tværs af alle netværk

Ud over golf har Kai Trump etableret sig som en sand indholdsskaber. Hun er til stede på Instagram, TikTok, X (tidligere Twitter) og YouTube under navnet @kaitrumpgolfer (eller @thekaitrumpgolfer på TikTok) og kan nu prale af over 8 millioner følgere i alt. Alene hendes TikTok-kanal har næsten 3,7 millioner følgere, mens hendes YouTube-kanal har over en million.

Hendes videoer, der er lagt ud i vlog-format, blander træningssessioner, glimt bag kulisserne fra turneringer, gymnasietid og familieøjeblikke. Det er en omhyggeligt udformet fortælling for en generation født med sociale medier, som gennem hendes opslag opdager de indre mekanismer i en afgjort ukonventionel livsstil. I de seneste måneder filmede hun endda et meget omtalt "trick shot" med den professionelle golfspiller Bryson DeChambeau, en to-dobbelt Major-vinder.

En NIL-vurdering blandt de højeste inden for kvindelig universitetsidræt

Denne digitale tilstedeværelse har en meget konkret konsekvens. NIL-systemet (Name, Image, Likeness), der blev etableret i 2021 i USA for at give unge gymnasie- og universitetsatleter mulighed for at blive betalt for deres image, har givet Kai Trump en af de højeste værdiansættelser inden for al amerikansk kvindesport – nu anslået til omkring 2,25 millioner dollars. Hun optræder således regelmæssigt i toppen af NIL-ranglisten for studerende-atleter.

Denne aura har allerede givet hende mulighed for at indgå et stort partnerskab med Accelerator Active Energy, et energidrikmærke, som hun både er ambassadør og aktionærpartner for. For nylig lancerede hun endda sin egen signatursmag, kaldet "Blue Raz Slush". Drikken, der kan købes på Amazon, blev udsolgt på mindre end to timer.

University of Miami Management

Efter at have afsluttet gymnasiet i maj 2026 forbereder Kai Trump sig nu på at begynde et nyt kapitel. Hun har forpligtet sig til University of Miami, som kan prale af et af de 100 bedste college-golfprogrammer i USA (NCAA Division I). For hende går dette valg ud over blot atletiske sysler. "Når jeg er på universitetet, vil jeg kunne fortsætte med at indarbejde min energidrik i min rutine, især til golf, sport og akademiske aktiviteter," forklarer hun om sin kommende tidsplan. En dag i en studerende-atlets liv, som hun planlægger at dokumentere, som sædvanlig, i sine regelmæssige vlogs.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Med sin unikke baggrund – hvor han har spillet golf siden barndommen, en massiv digital tilstedeværelse, NIL-vurderinger blandt de højeste inden for amerikansk kvindesport og engagement i University of Miami – ser Kai Trump ud til at være ved at bane sin egen vej.