Anne Hathaway gør et plask i en voluminøs rød kjole

Tyve år efter at have spillet Andy Sachs i "The Devil Wears Prada" fortsætter den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway med at skinne med sin sans for stil. Ved verdenspremieren på den længe ventede efterfølger dominerede hun den røde løber.

En verdensnyhed inden for modebranchen

Verdenspremieren på "The Devil Wears Prada 2" fandt sted i New York City foran Lincoln Center, hvor hele det originale cast blev genforenet: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt og Stanley Tucci. Begivenheden levede op til alle forventninger inden for mode med kreationer af Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli og mange andre.

Ensemblet havde besluttet, at tøjet, der blev båret ved premieren, skulle doneres til Komitéen til Beskyttelse af Journalister den allerførste dag – en symbolsk gestus, der tilføjede en ekstra dimension til denne allerede længe ventede aften.

En specialfremstillet, rød og skulpturel Louis Vuitton-kjole

Anne Hathaway, stylet af Erin Walsh, valgte en skræddersyet rød satinkjole af Nicolas Ghesquière for Louis Vuitton, prydet med spidse horn i hver ende af halsudskæringen. Den strukturerede, rene og præcise overdel gav rigelig plads til den overdrevent voluminøse nederdel, hvis plisserede, hævede kegler gav silhuetten en arkitektonisk og grafisk kvalitet, langt fra den traditionelle balkjole.

Anne Hathaway fuldendte ensemblet med matchende åbne hæle, dinglende øreringe, en rubinring og et diamantarmbånd. Rosenrød makeup og en blød frisure fuldendte et look, hvor alt, fra top til tå, var i fuldstændig harmoni med et selvsikkert farveskema.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zoom TV (@zoomtv)

Modepressens perspektiv

Blandt iagttagere var reaktionen enstemmig: "Dette er den Anne, vi kender og elsker: klassisk, men moderne, romantisk, men skærpet af en arkitektonisk finish, der dæmper sødmen. Og rød har altid været hendes farve - effekten var øjeblikkelig." Med sin korsetbesatte overdel og fyldige nederdel hyldede looket klassisk haute couture, samtidig med at det omfavnede en udpræget moderne dristighed.

Med en af aftenens mest mindeværdige optrædener mindede Anne Hathaway alle om, at hun ikke kun er en ikonisk skuespillerinde, men også et sandt stilikon. Én ting er sikkert: tyve år efter "The Devil Wears Prada" fortsætter hun med at diktere trends – og med at gøre den røde løber til sin legeplads.