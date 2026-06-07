År efter at have optaget en scene som 13-årig, kæmper denne skuespillerinde en hidtil uset kamp

Den tyske skuespillerinde og model Nastassja Kinski har netop vundet en historisk sejr. Efter en årti lang juridisk kamp er det lykkedes hende at få fjernet en film optaget i 1975, i det mindste midlertidigt, hvor hun optræder i en alder af kun 13 år, i en scene hun anser for at være "dybt upassende". Dette er en hidtil uset kamp i europæisk filmhistorie.

En scene der ikke længere fungerer

Den pågældende film har titlen "Wrong Move" ("Falsche Bewegung"), instrueret af den tyske filmskaber Wim Wenders i 1975. Nastassja Kinski, dengang 13 år gammel, spiller Mignon, en stum pige. Den problematiske scene viser hende i "en tilstand af kropslig eksponering, der er særligt upassende for hendes alder", hvor hun interagerer med en voksen mand, der slår hende og derefter kærtegner hendes ansigt. Skuespillerinden beskriver nu selv scenen som "unormal" - og efter #MeToo-bevægelsen er den blevet uacceptabel for mange.

Instruktøren selv anerkendte dette offentligt ved en gallafest for det tyske filmakademi den 29. maj 2026: "Jeg ville aldrig gøre det igen i dag. Jeg ved mere i dag, meget mere. Følelser har ændret sig; vi lever i en helt anden verden end for halvtreds år siden," sagde den tyske instruktør, filmproducer, manuskriptforfatter og fotograf Wim Wenders.

Ti års juridiske kampe

For at opnå dette resultat kæmpede skuespillerinden Nastassja Kinski i næsten ti år. Ifølge hendes egne udsagn blev hun aldrig under optagelserne informeret om, at hun skulle klæde sig af foran et helt filmhold. #MeToo-bevægelsen gav hende årtier senere modet til at anlægge en hidtil uset retssag – med det formål at få scenen fuldstændig fjernet fra den endelige version og opnå erstatning.

"Selvom jeg som 13-årig ikke vidste meget endnu, havde jeg allerede bemærket, at det ikke var normalt," fortalte hun avisen Süddeutsche Zeitung. Og i 2024 tilføjede hun på den tyske tv-station RTL: "Det var min første film, min første instruktør, han beskyttede mig ikke." En udtalelse, der perfekt indkapsler hele omfanget af hendes engagement.

Filmens midlertidige tilbagetrækning og filmskaberens mea culpa

Den 3. juni 2026 blev filmens midlertidige tilbagetrækning officielt annonceret. Ifølge Wim Wenders Fonden, der har udnyttelsesrettighederne, vil filmen først blive gjort tilgængelig igen, når der er fundet en løsning, der er acceptabel for alle parter - inklusive Nastassja Kinski. I en offentlig erklæring erkendte filmskaberen Wim Wenders, i en slags mea culpa, at "Natassja Kinski burde have været bedre beskyttet" på optagelsestidspunktet. En forsinket erklæring, men en der markerer et stort skift i, hvordan branchen begynder at konfrontere sin egen fortid.

Et spørgsmål, der går ud over hans personlige sag

Denne kamp rejser faktisk et fundamentalt spørgsmål, der rækker langt ud over Nastassja Kinskis individuelle sag. Hun formulerede det selv offentligt med bemærkelsesværdig klarhed: "Hvordan forvalter man filmarv? Er det tilladt, eller endda ønskeligt, at klippe en scene, hvis den skader en skuespillerinde? Kan en film forkortes bagefter?" Dette er et spørgsmål, der udfordrer hele branchen. Kan historien omskrives i retten til at blive glemt? Skal billeder, der ikke længere ville blive filmet i dag, bevares i den kunstneriske friheds navn? Debatten er langt fra afgjort, men med Nastassja Kinski eksisterer der nu en præcedens – og den vil utvivlsomt påvirke fremtidige beslutninger.

En kamp med forbindelse til #MeToo

Denne kamp er langt fra at være et isoleret tilfælde, men en del af en bredere tendens. I de senere år har flere skuespillerinder, der optrådte som børn, anmodet om at få fjernet eller ændret scener, de fandt uacceptable. I 2025 havde Nastassja Kinski allerede haft succes med at få den tyske tv-station NDR til at fjerne en episode af serien "Tatort", hvor hun som 15-årig optrådte i en lignende situation.

Med denne sejr generobrer Nastassja Kinski ikke blot sit image. Hun åbner en dør, der tidligere syntes lukket for en hel generation af skuespillerinder, der optrådte som børn. Og hun minder os om, at beskyttelsen af mindreårige på filmset – som alle andre steder – aldrig igen udelukkende bør overlades til de voksne, der instruerer dem.