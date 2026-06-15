I en draperet kjole tiltrækker Kim Kardashian alles opmærksomhed i Monaco

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian går aldrig ubemærket hen, og hendes nylige tur til Monaco var ingen undtagelse. Ved Formel 1 Grand Prix vakte hun opmærksomhed i en elegant, draperet cremefarvet kjole fra Gucci. Hun delte sit optræden med sine følgere på Instagram.

En draperet kjole

Til sin løbsdag valgte Kim Kardashian en lang, cremefarvet jerseykjole. Kjolen har en asymmetrisk halsudskæring og et enkelt langt ærme, der er diskret draperet over den ene skulder. Rynkning i taljen tilføjer struktur, mens det flagrende stof smyger sig om kroppen, før det falder ned på gulvet. Draperingen fremkalder en antikt følelse og skaber et look, der er både underspillet og sofistikeret.

En spektakulær åben ryg

Selvom kjolen virkede underspillet forfra, havde den en sand "overraskelse" bagpå. Den var vidt åben og havde en skulpturel draperende effekt i taljen, der tilføjede et dramatisk præg til det overordnede look. Denne kontrast mellem en ren front og en dristig ryg var et af de mest omtalte modeøjeblikke i Monaco-weekenden.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

Hvad angår accessories, valgte Kim Kardashian store solbriller med lilla glas samt sorte Gucci horsebit pumps. Hun fuldendte looket med en løs knold, pyntet med et par hårstrå, der indrammede ansigtet. Hun koordinerede looket med sin søster Khloé, der også var klædt i cremefarvet, for at skabe en perfekt matchende duo.

Med denne draperede cremefarvede kjole beviste Kim Kardashian endnu engang sit mesterskab i fremtoningens kunst. Hun blev ikke set foran kameraerne ved Barcelonas Grand Prix den 14. juni 2026, hvilket antyder, at hendes tilstedeværelse var diskret eller simpelthen fraværende fra begivenheden. Det er endnu uvist, om hun vil optræde igen ved et Formel 1 Grand Prix inden slutningen af 2026-sæsonen, en mulighed der utvivlsomt ville genoplive opmærksomheden omkring hendes meget omtalte offentlige optrædener.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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