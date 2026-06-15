Shay Mitchell genopliver trenden med glitrende kjoler i en monokrom version.

Den canadiske skuespillerinde, model og producer Shay Mitchell har et talent for at genoplive trends. Hun delte for nylig en serie billeder på Instagram iført en kort, glitrende kjole i en enkelt nuance af pink. Et decideret retro-look, der bringer den pailletbesatte kjole tilbage – i en monokrom version.

En glitrende monokrom kjole

Kernen i dette look er en kort, lyserød metallisk strikkjole fra Seroya. Kjolen har en asymmetrisk, off-shoulder halsudskæring og lange, vidde ærmer, der tilføjer bevægelse til den overordnede silhuet. Det diskret glitrende stof fanger lyset og giver kjolen en festlig fornemmelse. Shay Mitchell forblev tro mod "total look"-trenden og stylede hele sit outfit i den samme lyserøde nuance.

Et ikonisk tilbehør

For at fuldende kjolen valgte Shay Mitchell et meget symbolsk stykke accessories: en Baguette-taske pyntet med lyserøde pailletter. Denne model, en sand "it-bag" fra 2000'erne, passer perfekt til lookets retro-æstetik. Lyserøde laklæder-mules fra Paris Texas og en håndkuffert fra hendes eget mærke fuldendte ensemblet, der bibeholdt det samme monokrome tema.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Shay Mitchell (@shaymitchell)

Trenden med glitrende kjoler

Dette valg illustrerer det store comeback for paillet- og metalliske kjoler, et sikkert bud til aftener og festlige lejligheder. Ved at kombinere dem med tone-i-tone farveskemaer tilbyder Shay Mitchell et mere moderne bud på denne trend. Det monokromatiske look, der involverer at bruge en enkelt farve i hele outfittet, strukturerer looket og giver det en sofistikeret elegance. Hele effekten passer perfekt til den bølge af 2000'er-nostalgi, der er så udbredt i den nuværende mode.

En skuespillerinde, der også er iværksætter

Ud over stilen fremhæver dette look Shay Mitchells dobbeltrolle. Den canadiske skuespillerinde, model og producer, der er kendt for sin rolle i "Pretty Little Liars" og også set i "Dollface" og "You", er også medstifter af BÉIS, et yderst succesfuldt mærke inden for rejsetilbehør. Ved at inkludere en af sine kufferter i sit opslag bekræfter hun både sin sans for stil og sin forretningssans.

Med denne glitrende lyserøde kjole og dens mesterligt afbalancerede farvepalet opnår Shay Mitchell et look, der er både nostalgisk og trendy. Med nik til 2000'erne og accessories beviser skuespillerinden, at en pailletkjole er mere end nogensinde i stand til at vende hoveder. Den vil helt sikkert inspirere fans af glamourøse aftener.