Sanger Bad Bunnys koncert i Barcelona udvikler sig til kontrovers

Den puertoricanske rapper, sanger og producer Bad Bunnys besøg i Barcelona skulle have været en fejring. En video, der fordømte forholdene i VIP-området, vakte dog opsigt på de sociale medier og overskyggede delvist sangerens optræden.

En længe ventet koncert i Barcelona

Bad Bunny optrådte i Barcelona den 23. maj 2026 som en del af sin verdensturné "DeBÍ TiRAR Más FOToS". Den puertoricanske sanger, en af de mest lyttede kunstnere på planeten, tiltrak tusindvis af fans til et af sæsonens mest ventede shows. Men efter begivenheden fokuserede diskussionerne på sociale medier ikke udelukkende på hans sceneoptræden. En betydelig del af kommentarerne handlede om publikums oplevelse, især organiseringen af VIP-området.

En viral video, der fremhæver VIP-området

Kernen i kontroversen er en video, filmet og lagt ud af en tilskuer på TikTok, som hurtigt gik viralt. Optagelserne, som er delt af kontoen @jordiferrandez, viser et VIP-område fyldt med mennesker, hvor tilskuerne bogstaveligt talt ser stuvet sammen. I videoen udtrykker personen, der filmer, sin forargelse over menneskemængdens tæthed, som står i skarp kontrast til, hvad man ville forvente af et rum, der præsenteres som premium. Opslaget udløste en strøm af reaktioner, lige fra uforståelse til vrede.

Mængden var så tæt, at det var umuligt at danse.

Ifølge billeder, der cirkulerer online, var situationen i VIP-området særligt vanskelig. Tilskuerne virkede så tætpakket, at det ifølge vidner var umuligt for dem at bevæge sig, endsige danse. Denne opsætning var det stik modsatte af den komfortable og eksklusive oplevelse, som denne type billet formodes at garantere. For mange onlinekommentatorer rejser disse billeder et simpelt spørgsmål: Hvordan kan et VIP-område, der markedsføres som en premium-service, blive et så ubehageligt sted?

En premium-plads til 500 euro, ifølge tilskueren

Det element, der især chokerede internetbrugerne, var prisen. Ifølge tilskueren, der filmede videoen, kostede hans plads i det område ham 500 euro. Et betydeligt beløb, som ifølge ham gør situationen endnu vanskeligere at acceptere: Han beskriver en oplevelse, der var ment som premium, men som udviklede sig til en sand "prøvelse". Selvom det skal bemærkes, at dette beløb udelukkende svarer til hans vidneudsagn og ikke er blevet officielt bekræftet, afspejler det de priser, der generelt opkræves for VIP-pakker på store internationale turnéer.

Målerstyring i centrum for kritikken

Ud over prisen er det primært organisationen, der kritiseres. @jordiferrandez fordømmer en åbenlys mangel på kontrol over kapaciteten og en mangelfuld forvaltning af VIP-området. Ifølge ham oversteg antallet af personer, der blev lukket ind i denne zone, langt den rimelige kapacitet. Denne type kritik rejser tilbagevendende spørgsmål om store koncerter: spørgsmål om sikkerhed, komfort og overholdelse af løfter til tilskuere, der betalte høje penge. På nuværende tidspunkt er der ikke kommet noget officielt svar fra arrangørerne i forbindelse med offentliggørelsen af disse billeder.

En kontrovers, der vokser på sociale medier

Som det ofte er tilfældet, forstærkede videoens viralitet debatten. Under opslaget og mens det blev delt, udtrykte mange internetbrugere deres solidaritet med tilskueren @jordiferrandez, og delte nogle gange deres egne uheld ved overfyldte koncerter.

Andre nedtonede hændelsen og påpegede, at store folkemængder er en integreret del af oplevelsen ved store musikbegivenheder. Uanset hvad illustrerer hændelsen en voksende spænding i underholdningsbranchen: spændingen mellem markedsføringen af stadig dyrere VIP-pakker og den til tider skuffende virkelighed, man oplever på stedet.

Selvom Bad Bunnys koncert i Barcelona vil blive husket, er det ikke udelukkende på grund af sangerens optræden. Mellem de høje forventninger og den faktiske oplevelse er debatten om servicevilkårene i VIP-områderne ved store koncerter langt fra slut.