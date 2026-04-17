Sandra Bullock gør en meget bemærkelsesværdig ankomst på Instagram med sin første video

Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

Den tysk-amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør og manuskriptforfatter Sandra Bullock har netop gjort en spektakulær entré på de sociale medier. Hun valgte Instagram til sin store debut, og hendes video har allerede vundet både hendes fans og hendes kendiskolleger over.

En video der blander humor og nostalgi

I sit første opslag blendede Sandra Bullock legende en margarita, mens hun pegede på blenderen, som om hun magisk styrede den. Billedteksten lød: "Midnight somewhere…" en legende nik til hendes kultklassiker "Practical Magic", der blev udgivet i 1998, hvor hun spillede sammen med den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman. Denne lille besked er ikke tilfældig: de to skuespillerinder bekræftede for nylig deres tilbagevenden i filmens efterfølger, der er planlagt til udgivelse den 11. september.

En stjerne, der blev modtaget med åbne arme af Hollywood

Denne ankomst på Instagram satte hurtigt internettet i brand. Nicole Kidman var blandt de første til at hilse på sin kollega og lovede at dele "margaritas" med hende "når som helst". Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Jennifer Aniston, den amerikanske skuespillerinde, producer og forretningskvinde Reese Witherspoon og den amerikanske skuespillerinde Sarah Paulson reagerede også entusiastisk og postede hver især kærlige beskeder for at fejre deres vens ankomst på platformen.

Sandra Bullock ser ud til at gå denne nye digitale fase i møde med lethed og humor. Efter årtier i rampelyset begiver hun sig ud i de sociale mediers verden med det, der synes at være hendes karakteristiske autenticitet. Hendes første opslag blander filmisk nostalgi med smittende god humor og sætter tonen: en varm og strålende tilstedeværelse, der lover at glæde hendes voksende fællesskab.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Kylie Jenners bedste veninde genopliver crop top-trenden med en vintage-version
Article suivant
I Australien bliver Meghan Markle og prins Harry kritiseret for omkostningerne ved deres besøg.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

