På ferie skabte Kim Kardashian furore i et hvidt strandoutfit

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Den amerikanske mediepersonlighed Kim Kardashian er en af de mest fulgte stjerner på planeten, og hendes seneste Instagram-opslag har endnu engang tjent som en påmindelse om det. Hun delte en række sommerbilleder, hvoraf især ét fangede alles opmærksomhed.

En høj hvid trekant, som alle er enige om.

På et af billederne i karrusellen ses Kim Kardashian slappe af på en udendørs liggestol med ansigtet beskyttet mod solen af en udstrakt arm og håret fejet tilbage. Hun har en hvid trekantstop på. På sociale medier udløste billedet straks en strøm af kommentarer: "Sødeste, Kim!" , "Så sød!" og en kaskade af hjerte- og flamme-emojis. Bevis, om nogen var nødvendige, på at grundlæggeren af Skims-mærket ved, hvordan man skaber et viralt øjeblik ud fra et simpelt, solkysset øjebliksbillede.

En karrusel, der opsummerer hans sidste par uger

Dette billede er en del af en større karrusel, designet som et tilbageblik på Kim Kardashians seneste uger. Det viser øjeblikke med hendes familie, børn og kære, såvel som luksuriøse udflugter, et helt hvidt monokromatisk outfit, et afslappet sporty look og et mere intimt øjebliksbillede i en sauna. Det hele fungerer som en visuel mosaik af hendes privatliv.

Mellem minimalistisk strandtøj og familieliv i forgrunden leverer Kim Kardashian, hvad der uden tvivl er et af hendes mest repræsentative opslag fra denne nye æra - mere afslappet og stadig lige så effektivt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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