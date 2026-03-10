Med sin nye frisure ændrer Margot Robbie radikalt sin stil

Léa Michel
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Efter flere måneder med at spille en romantisk heltinde direkte fra det 19. århundrede i "Wuthering Heights" overraskede Margot Robbie alle med et afgjort moderne look. Den australske skuespillerinde og producer, midt i en stilistisk overgang, debuterede med en ny klipning under Paris Fashion Week - et modeskift, der markerer afslutningen på én æra og begyndelsen på en anden.

En bemærkelsesværdig optræden ved Chanel-modeshowet

Det var ved Chanels prêt-à-porter-show, at Margot Robbie afslørede sin forvandling. De lange, Wuthering-agtige krøller og gotiske outfits var væk: den australske skuespillerinde og producer optrådte iført en asymmetrisk lob (lang bob) med et lige, fyldigt pandehår. Dette elegante og strukturerede snit indrammer hendes ansigt med et moderne touch, fremhæver hendes ansigtstræk og giver hende et rebelsk og avantgarde look.

Hvad angår sit outfit, valgte Margot Robbie en underspillet elegance: rå denimjeans, en transparent tanktop og de tidløse tofarvede Chanel-sko. Looket blev fuldendt med en Chanel 25-taske, indbegrebet af ubesværet parisisk chic. Et enkelt, flydende, men unægtelig sofistikeret look.

Slutningen på "Wuthering Heights"-æraen

Denne ændring af frisure afspejler mere end blot en æstetisk indfald: den signalerer afslutningen på "Wuthering Heights"-æraen. Under filmens reklameturné havde Margot Robbie båret en række romantiske outfits inspireret af Brontë-universet: korsetter, brokader, gennemsigtige underskørter og smykker fra perioden - en moderigtig hyldest til Emily Brontës karakter, som hun perfekt legemliggjorde.

Hendes skibbrudne kjole, der blev båret til filmens australske premiere i februar sidste år, med dens flossede detaljer og dramatiske silhuet, bragte dette gotisk-chic interludium til en spektakulær afslutning. Denne tilbagevenden til et moderne, næsten minimalistisk look synes således at markere et bevidst skift i hendes visuelle kommunikation – nemlig en skuespillerinde, der bevæger sig væk fra karakterroller for at genopdage sin egen modeidentitet.

En markant stilistisk udvikling

Med sin image i tankerne bekræfter Margot Robbie endnu engang sin evne til at genopfinde sig selv. Efter sin Barbiecore-fase i 2023-2024 og sit romantiske victorianske interludium til "Wuthering Heights" vælger hun nu en mere urban, moderne og afslappet æstetik, der er i tråd med de nuværende trends. Med denne nye frisure og sit selvsikre look beviser Margot Robbie, at mode for hende fortsat er et fuldgyldigt kunstnerisk udtryksmiddel – en måde at fortælle historien om hendes transformationer gennem stil.

Kort sagt, Margot Robbie, en sand kamæleon inden for både film og mode, har mestret transformationens kunst. Ved at bytte Brontës korsetter ud med jeans og pandehår, tager hun ikke bare et nyt look: hun bekræfter sin rolle som et moderne ikon, frisindet og i konstant udvikling. Ligesom sin karriere holder hendes stil aldrig op med at overraske – og fængsle.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Efter sin eksmands påståede utroskab bærer Lily Allen en "hævnkjole"
Article suivant
Den nu 24 år gamle tidligere "verdens smukkeste lille pige" annoncerer sin forlovelse

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Den nu 24 år gamle tidligere "verdens smukkeste lille pige" annoncerer sin forlovelse

Den franske model og skuespillerinde Thylane Blondeau har netop annonceret sin forlovelse med den franske DJ Ben Attal,...

Efter sin eksmands påståede utroskab bærer Lily Allen en "hævnkjole"

I popkulturens verden er "hævnkjolen" blevet et symbol på genfødsel efter et brud. Den britiske sangerinde Lily Allen...

"Ikke tynd?": En kommentar om denne sangers fysik udløser en onlinedebat

En video af Jihyo, sydkoreansk sangerinde og leder af den sydkoreanske pigegruppe Twice, på scenen udløste en ophedet...

Iført en korsetkjole genfortolker denne sydafrikanske sangerinde et ikonisk modesymbol

Tyla, den fremadstormende sydafrikanske sangerinde, fangede for nylig opmærksomheden ved Paris Fashion Week ved dristigt at genopleve et...

På stranden viser denne 56-årige skuespillerinde sin figur frem i Mexico

På en strand i Mexico viser den amerikanske model, skuespillerinde og producer Heather Graham sin figur frem under...

Uden makeup gør Gwyneth Paltrow et stort indtryk i et afslappet outfit

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Gwyneth Paltrow har endnu engang charmeret sine fans ved at optræde uden makeup,...