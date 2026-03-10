Med sin nye frisure ændrer Margot Robbie radikalt sin stil

Efter flere måneder med at spille en romantisk heltinde direkte fra det 19. århundrede i "Wuthering Heights" overraskede Margot Robbie alle med et afgjort moderne look. Den australske skuespillerinde og producer, midt i en stilistisk overgang, debuterede med en ny klipning under Paris Fashion Week - et modeskift, der markerer afslutningen på én æra og begyndelsen på en anden.

En bemærkelsesværdig optræden ved Chanel-modeshowet

Det var ved Chanels prêt-à-porter-show, at Margot Robbie afslørede sin forvandling. De lange, Wuthering-agtige krøller og gotiske outfits var væk: den australske skuespillerinde og producer optrådte iført en asymmetrisk lob (lang bob) med et lige, fyldigt pandehår. Dette elegante og strukturerede snit indrammer hendes ansigt med et moderne touch, fremhæver hendes ansigtstræk og giver hende et rebelsk og avantgarde look.

Hvad angår sit outfit, valgte Margot Robbie en underspillet elegance: rå denimjeans, en transparent tanktop og de tidløse tofarvede Chanel-sko. Looket blev fuldendt med en Chanel 25-taske, indbegrebet af ubesværet parisisk chic. Et enkelt, flydende, men unægtelig sofistikeret look.

Margot Robbie deltager i Chanel-showet som en del af Paris Fashion Week! pic.twitter.com/ApfwEoruo4 — ؘ (@SWEETMROBBIE) 9. marts 2026

Slutningen på "Wuthering Heights"-æraen

Denne ændring af frisure afspejler mere end blot en æstetisk indfald: den signalerer afslutningen på "Wuthering Heights"-æraen. Under filmens reklameturné havde Margot Robbie båret en række romantiske outfits inspireret af Brontë-universet: korsetter, brokader, gennemsigtige underskørter og smykker fra perioden - en moderigtig hyldest til Emily Brontës karakter, som hun perfekt legemliggjorde.

Hendes skibbrudne kjole, der blev båret til filmens australske premiere i februar sidste år, med dens flossede detaljer og dramatiske silhuet, bragte dette gotisk-chic interludium til en spektakulær afslutning. Denne tilbagevenden til et moderne, næsten minimalistisk look synes således at markere et bevidst skift i hendes visuelle kommunikation – nemlig en skuespillerinde, der bevæger sig væk fra karakterroller for at genopdage sin egen modeidentitet.

En markant stilistisk udvikling

Med sin image i tankerne bekræfter Margot Robbie endnu engang sin evne til at genopfinde sig selv. Efter sin Barbiecore-fase i 2023-2024 og sit romantiske victorianske interludium til "Wuthering Heights" vælger hun nu en mere urban, moderne og afslappet æstetik, der er i tråd med de nuværende trends. Med denne nye frisure og sit selvsikre look beviser Margot Robbie, at mode for hende fortsat er et fuldgyldigt kunstnerisk udtryksmiddel – en måde at fortælle historien om hendes transformationer gennem stil.

Kort sagt, Margot Robbie, en sand kamæleon inden for både film og mode, har mestret transformationens kunst. Ved at bytte Brontës korsetter ud med jeans og pandehår, tager hun ikke bare et nyt look: hun bekræfter sin rolle som et moderne ikon, frisindet og i konstant udvikling. Ligesom sin karriere holder hendes stil aldrig op med at overraske – og fængsle.