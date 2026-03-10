Mere end fyrre år senere genopliver Madonna et af sine mest berømte looks

Nogle billeder sætter et varigt præg på popkulturens historie. Blandt dem er brudekjolen, som Madonna bar i musikvideoen til "Like a Virgin" i 1984. Mere end fyrre år senere genopliver sangerinden denne ikoniske stil i en ny modekampagne og genopliver et af de mest berømte looks i hendes karriere.

En hyldest til et outfit, der er blevet ikonisk.

I en nylig reklamekampagne for modehuset Dolce & Gabbana optræder Madonna i en serie sort-hvide billeder og videoer. På scenen, omgivet af musikere, fremfører hun den italienske sang "La Bambola" af Patty Pravo, udgivet i 1968.

Til denne optræden bar sangerinden et outfit, der mindede stærkt om æstetikken fra hendes musikvideo til "Like a Virgin". Det indeholdt flere karakteristiske elementer fra denne nu ikoniske stil: et blondekorset, lange handsker, netstrømper og et slør. Ensemblet fremkaldte en gentænkt brudekjole, tro mod den "provokerende" ånd, der definerede Madonnas image i 1980'erne.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Madonna (@madonna)

Udseendet af musikvideoen til "Like a Virgin", et centralt øjeblik i popkulturen

Musikvideoen til "Like a Virgin", der blev udgivet i 1984, hjalp med at etablere Madonna som en af de største skikkelser inden for global pop. I denne video, der er filmet i Venedig, optræder sangerinden i en hvid brudekjole med uventede detaljer. Outfittet blander flere referencer: et blondekorset, lange handsker, statement-smykker og en korsformet halskæde. Denne stil vakte betydelig reaktion på det tidspunkt. Samme år genoptog Madonna denne æstetik under sin berømte optræden ved MTV Video Music Awards, et øjeblik der er blevet legendarisk i musik-tv-historien.

En moderne genfortolkning

I sin seneste kampagne for Dolce & Gabbana genskaber Madonna ikke ligefrem det originale outfit, men tilbyder snarere en moderne version. Blondekorsettet er parret med minishorts med snørebånd og tilbehør, der ligner dem i det originale look, såsom handsker og et slør. Ensemblet bevarer ånden fra 1984-stilen, samtidig med at det antager en mere moderne æstetik. Denne type nik til hendes egen fortid er en del af Madonnas kunstneriske strategi, som regelmæssigt involverer at genopleve visse nøgleøjeblikke i hendes karriere.

En stil der har sat sit præg på mode og musik

"Like a Virgin"-looket er stadig et af Madonnas mest genkendelige stilarter den dag i dag. Det symboliserer en periode, hvor hun etablerede en personlig stil, der blandede religiøse accessories med elementer inspireret af punkmode. Denne æstetik påvirkede 1980'ernes mode og var med til at forme kunstnerens offentlige image. Mange berømtheder og stylister fortsætter med at referere til det, et bevis på dets varige indflydelse på populærkulturen.

Mere end fyrre år efter udgivelsen af "Like a Virgin" fortsætter Madonna med at lege med de symboler, der har formet hendes image. Ved at genopleve et af sine mest berømte looks i en modekampagne fremhæver sangerinden den vedvarende indflydelse, som den æra havde på hendes karriere. Ved at blande nostalgi med en moderne genfortolkning demonstrerer denne nik til hendes 1980'er-stil, hvor tidløse visse billeder af popkulturen virkelig er.