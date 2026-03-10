Den nu 24 år gamle tidligere "verdens smukkeste lille pige" annoncerer sin forlovelse

Den franske model og skuespillerinde Thylane Blondeau har netop annonceret sin forlovelse med den franske DJ Ben Attal, hvilket besegler en meget symbolsk ny fase i livet for hende, der længe var kendt som "verdens smukkeste lille pige".

Et filmisk frieri i Grækenland

Under en romantisk ferie i Grækenland friede Ben Attal til Thylane i billedskøne omgivelser med udsigt over havet, med et udendørs bord og en sti af røde rosenblade, der førte til frierstedet. Den unge model delte adskillige billeder fra øjeblikket på Instagram, hvor de viste kystlandskabet, blomsterarrangementerne og sin fantastiske forlovelsesring – en stor diamant besat med en simpel gul guldring.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Fra "verdens smukkeste lille pige" til kommende brud

Thylane Blondeau, der som barn blev opdaget af Vogue Enfants, blev kaldt "verdens smukkeste pige", en titel, der fulgte hende gennem hele hendes modelkarriere. I dag, som en succesfuld ung kvinde – model og skuespillerinde – deler hun denne glade nyhed, blot to måneder efter sin stedfars død, hvilket giver denne forlovelse en endnu mere følelsesladet og intim tone.

En simpel og rørende besked

I sine opslag valgte Thylane korte, men meget personlige ord til billederne: "Jeg sagde ja til min bedste veninde," og bekræftede dermed det tætte bånd, hun deler med Ben Attal, samt deres romantiske forpligtelse. Den parisiske DJ, der omhyggeligt planlagde frieriet, optræder sammen med modellen på flere billeder, hvor parret stråler under den græske sol.

Ved at annoncere sin forlovelse vender Thylane Blondeau en ny side i sin historie og bevæger sig væk fra betegnelsen "verdens smukkeste lille pige" for at hævde sig selv som en ung kvinde, der bygger sit private og romantiske liv op under offentlighedens blik.