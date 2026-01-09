Miley Cyrus' skarpe svar til en fotograf

Miley Cyrus vakte for nylig røre ved Palm Springs International Film Festival under en samtale med en fotograf. Da en fotograf råbte "Ingen briller!", svarede hun med vid og bestemthed, hvilket forstærkede sit ry som en ukuelig diva.

Fotografen udfordrer superstjernen

Da hun poserede på den røde løber, tog Miley Cyrus sine solbriller frem. En fotograf råbte straks: "Nej, nej, nej – ingen briller!" Sangerinden holdt en pause, vendte sig om med et drilsk smil og henvendte sig til demonstranten. "Du ved godt, at hvis du råber, gør jeg det stik modsatte," sagde hun og så ham lige i øjnene. "Vi har kendt hinanden i 20 år! Hvis du siger, at jeg ikke skal bruge briller, tager jeg dem på med det samme."

Med et strejf af humor slutter Miley af med sin idiotsikre opskrift: "Bare sig 'Jeg elsker dine briller!', så tager jeg dem af med det samme ." Derefter vender hun tilbage til posen med brillerne solidt på plads til applaus fra de sociale medier.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pop Base (@popbase)

20 års konfliktfyldt medvirken

Denne "verbale dyst" afslører en lang historie mellem Miley Cyrus og paparazzierne. Fra hendes Disney-start til hendes trash-metamorfose har hun opretholdt et forhold til dem baseret på gensidig provokation og underliggende respekt.

Videoen har allerede fået millioner af visninger. Internetbrugere roser Mileys dronninglignende attitude: autoritet, fjollet humor og total kontrol over situationen. En lektion i ren karisma.