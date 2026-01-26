I en slående fotosession udstråler Margot Robbie en "barok elegance".

I et fotoshoot fremstår den australske skuespillerinde og producer Margot Robbie og den australske skuespiller Jacob Elordi i perfekt stilharmoni. Skuespillerduoen, der er blandt de mest indflydelsesrige i Hollywood lige nu, legemliggør en moderne vision af Versaces barokke elegance, en blanding af visuel kraft og skulpturel raffinement.

En duo i perfekt stilistisk symbiose

Under fotografens linse stråler Margot Robbie i et sort ensemble udsmykket med guldbroderi, bestående af en top og matchende bermudashorts fra Versace. Outfittet er kendetegnet ved guldmotiver inspireret af solen og barokke arabesker, der blander overdådighed og modernitet. Hendes flagrende, bølgede blonde hår forstærker yderligere denne aura af strålende femininitet.

Overfor hende svarer Jacob Elordi med en perfekt kalibreret visuel harmoni: skuespilleren bærer Versace-bukser udsmykket med det samme guldmotiv, som han kombinerer med en sort Supreme x Hanes tanktop for en subtil, men effektiv kontrast. Resultatet: en delikat balance mellem kunstnerisk sofistikering og afslappet stil.

Vogue Australia februar 2026. Fotograferet af Lachlan Bailey. Stylet af Christine Centenera.

Barok elegance, et fælles sprog

Dette fotoshoot illustrerer kraften i en sartorial dialog: den mellem et filmisk par, der er mytologiseret af mode. For både Margot Robbie og Jacob Elordi er guld og sort blevet symboler på en gentænkt elegance, hvor tekstur og lys interagerer. Versaces resolut barokke tilgang finder et nyt liv her, båret af de to skuespilleres selvsikre og magnetiske tilstedeværelse.

En æstetik, der går på tværs af genrer

Ud over looket afspejler dette samarbejde en bredere udvikling inden for stilkoder: Grænsen mellem feminint og maskulint udviskes til fordel for en fælles æstetik. Margot Robbie og Jacob Elordi repræsenterer en generation af berømtheder, der ser mode som en legeplads, et rum for udtryk, hvor koordination bliver et sprog i sig selv.

Margot Robbie og Jacob Elordi gjorde et markant indtryk for Vogue Australia. Med Versace som deres røde tråd mindede de to skuespillere os om, at mode kan være en kunst at harmonisere kontraster - fra ekstravagance til enkelhed, fra barok til moderne. En mesterklasse i stil, ren og skær.