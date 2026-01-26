Search here...

I en slående fotosession udstråler Margot Robbie en "barok elegance".

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

I et fotoshoot fremstår den australske skuespillerinde og producer Margot Robbie og den australske skuespiller Jacob Elordi i perfekt stilharmoni. Skuespillerduoen, der er blandt de mest indflydelsesrige i Hollywood lige nu, legemliggør en moderne vision af Versaces barokke elegance, en blanding af visuel kraft og skulpturel raffinement.

En duo i perfekt stilistisk symbiose

Under fotografens linse stråler Margot Robbie i et sort ensemble udsmykket med guldbroderi, bestående af en top og matchende bermudashorts fra Versace. Outfittet er kendetegnet ved guldmotiver inspireret af solen og barokke arabesker, der blander overdådighed og modernitet. Hendes flagrende, bølgede blonde hår forstærker yderligere denne aura af strålende femininitet.

Overfor hende svarer Jacob Elordi med en perfekt kalibreret visuel harmoni: skuespilleren bærer Versace-bukser udsmykket med det samme guldmotiv, som han kombinerer med en sort Supreme x Hanes tanktop for en subtil, men effektiv kontrast. Resultatet: en delikat balance mellem kunstnerisk sofistikering og afslappet stil.

Barok elegance, et fælles sprog

Dette fotoshoot illustrerer kraften i en sartorial dialog: den mellem et filmisk par, der er mytologiseret af mode. For både Margot Robbie og Jacob Elordi er guld og sort blevet symboler på en gentænkt elegance, hvor tekstur og lys interagerer. Versaces resolut barokke tilgang finder et nyt liv her, båret af de to skuespilleres selvsikre og magnetiske tilstedeværelse.

En æstetik, der går på tværs af genrer

Ud over looket afspejler dette samarbejde en bredere udvikling inden for stilkoder: Grænsen mellem feminint og maskulint udviskes til fordel for en fælles æstetik. Margot Robbie og Jacob Elordi repræsenterer en generation af berømtheder, der ser mode som en legeplads, et rum for udtryk, hvor koordination bliver et sprog i sig selv.

Margot Robbie og Jacob Elordi gjorde et markant indtryk for Vogue Australia. Med Versace som deres røde tråd mindede de to skuespillere os om, at mode kan være en kunst at harmonisere kontraster - fra ekstravagance til enkelhed, fra barok til moderne. En mesterklasse i stil, ren og skær.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Denne amerikanske model, mor til to, lyser de sneklædte tinder op.
Article suivant
Klædt i et leopardprint-outfit skaber denne sangerindes figur furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Klædt i et leopardprint-outfit skaber denne sangerindes figur furore

Den thailandske stjerne Lisa (sydkoreansk K-pop pigegruppe Blackpink), der i øjeblikket er på sin "Deadline"-turné i Tokyo, delte...

Denne amerikanske model, mor til to, lyser de sneklædte tinder op.

Jasmine Tookes, ikonisk Victoria's Secret-model og mor til to, satte for nylig Instagram i brand med en serie...

"Det er ude af kontrol": Denne streamer overvældet af en bølge af cybermobning

Pokimane – hvis rigtige navn er Imane Anys – er en nøglefigur inden for global streaming og har...

Denne skuespillerinde, der er blevet kritiseret fra det øjeblik, hun ankom, udløser reaktioner fra fans af en hitserie.

Netflix annoncerede for nylig en genstart af den thailandske hitserie "Girl From Nowhere", omdøbt til "Girl From Nowhere:...

"Det er latterligt": Denne udmelding om en pigegruppes optræden skaber kontrovers

Det amerikanske pigeband Katseye skaber overskrifter efter annonceringen af ​​deres nominering og optræden ved Grammy Awards i 2026....

"Storslået": Som 61-årig er denne berømte brasilianske model betagende på stranden

Fotograferet med en gylden solbrun farve og et ægte smil ved poolen beviser Cristina Cordula, at man kan...

© 2025 The Body Optimist