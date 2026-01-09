Jennifer Aniston afliver myten: Hendes rigtige hårfarve vil overraske dig

Jennifer Aniston, der har været et symbol på den "perfekte" californiske blondine siden den populære amerikanske sitcom "Friends", har netop gjort en uventet hårafsløring: hun er naturligt brunette. Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer knuser en årtier gammel myte.

"Det er alt sammen falsk!": Den ufiltrerede afsløring

I en reklamevideo for hendes mærke Lolavie spørger en fan hende: "Kunne du blive brunette igen?" Uden tøven svarer Jennifer Aniston med et smil: "Men JEG ER brunette!" Hun viser sit ikoniske lange blonde hår frem og tilføjer: "Det er alt sammen falsk." Hendes veninde Courteney Cox, som er sammen med hende, bekræfter humoristisk dette ved at vise et gammelt billede af Jennifer med mørkt hår: "Sådan ser hun virkelig ud!"

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Før Rachel, den naturlige brunette

Før Jennifer Aniston spillede Rachel Green i "Venner" og populariserede "Rachel"-frisuren som et globalt fænomen, havde hun en varm, lysende brunette, langt fra hendes nuværende look. I over 25 år har hendes signaturblonde faktisk været en salonfarve. Skuespillerinden omfavner fuldt ud denne transformation: "Mange ikoniske blondiner, som Shakira eller Brigitte Bardot, er ikke naturligt blonde. Det er en del af imagespillet."

En farve hun allerede har turdet at bære.

Det er ikke første gang, Jennifer Aniston har optrådt på skærmen med brunt hår. I "Horrible Bosses" (2011) kæmpede hun for at beholde farven, som blev anset for at være for langt fra hendes polerede image. "Vi var bange for, at det ikke ville ligne mig," sagde hun dengang. Ironisk nok var det hendes naturlige hårfarve.

På vej tilbage til brunt?

Da Jennifer Aniston blev spurgt om en mulig tilbagevenden til sin oprindelige hårfarve, svarede hun ærligt: "Jeg kunne vende tilbage til at være brunette, ja." Denne udtalelse satte hurtigt fut i sociale medier og blandt skønhedsfans.

Denne coming-out om hendes naturlige hår udfordrer det omhyggeligt kultiverede offentlige billede af berømtheder. Jennifer Aniston, længe opfattet som arketypen på Hollywood-blondinen, minder os om, at intet ikon er statisk – og at der bag ethvert billede ligger en virkelighed, der nogle gange er helt anderledes.