Irina Shayk skaber furore med en kreation udelukkende bestående af ure og smykker.

Kreationen, som den russiske model Irina Shayk bar ved Met Gala 2026 natten til den 4.-5. maj, bestod udelukkende af ure, kæder og smykker, og den fangede straks alles opmærksomhed på den røde løber.

200 timers håndværk

Kreationen krævede over 200 timers omhyggeligt håndværk. Kæder erstattede traditionel syning, et ur fungerede som hovedspænde, metalhalskæder og -armbånd omkransede armene, og en kæde strakte sig ned til navlen. Alt dette blev kombineret med en lang, flagrende sort nederdel, der forankrede ensemblet i en sammenhængende silhuet – den underspillede underdel tillod den arkitektoniske kompleksitet i overdelen at indtage centrum.

Dette værk blev designet af Alexander Wang, som beskrev sit koncept i en pressemeddelelse: "Udtænkt som et bærbart arkiv, trækker kreationen på surrealistiske principper og rekontekstualiserer funktionelle genstande inden for mode. Kæder erstatter sømme, hægter erstatter sting, og ure forankrer kroppen som lukning og fokuspunkt." Et kunstnerisk udsagn, der perfekt indkapslede temaet "Mode er kunst" for Met Gala 2026.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af irina shayk (@irinashayk)

Hyldest til Dalí på den røde løber

Pressen trak straks paralleller til Salvador Dalí og hans smeltende ure – Irina Shayk blev beskrevet som "en levende Dalí" på den røde løber, hvor uret blev både et tilbehør og et strukturelt element i beklædningsgenstanden, en hverdagsgenstand ophøjet til status som et kunstværk. En surrealistisk reference perfekt kalibreret til en aften, hvis netop formål var at sætte spørgsmålstegn ved grænsen mellem beklædning og kunst.

"Hun er så blændende"

Alexander Wang afslørede oprindelsen af sin inspiration til Entertainment Tonight: "Jeg var simpelthen inspireret af hendes energi. Hun er så blændende, at jeg tænkte: 'Lad os lægge den energi i de mest dekadente smykker og de mest utrolige ure. Det handler om kroppen. Mode er kunst.'" Et simpelt udgangspunkt – Irina Shayks tilstedeværelse – forvandledes til et stilistisk manifest.

Ure i stedet for sømme, kæder i stedet for stof, 200 timers håndværk - Irina Shayk "havde ikke bare et outfit på til Met Gala i 2026." Hun levede op til en idé, og det var præcis, hvad aftenen krævede.