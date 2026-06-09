Som 50-årig vender skuespillerinden Ali Larter hoveder i en smaragdgrøn kjole

Julia P.
@alilarter / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, model og producer Ali Larter havde en af sine mest fantastiske optrædener på den røde løber. Ved Newport Beach TV Festival i 2026 optrådte hun i en lang smaragdgrøn kjole, hvis asymmetriske snit straks vakte opmærksomhed.

En smaragdgrøn kjole

På den californiske røde løber valgte Ali Larter et stykke tøj fra Victoria Beckhams efterår/vinter 2026-kollektion, som blev præsenteret et par uger tidligere på Paris Fashion Week. En smaragdgrøn chiffon-aftenkjole, hvis farvedybde afspejler skuespillerindens øjne – en særlig slående visuel effekt under blitzene.

Kjolen er præget af omhyggeligt couture-arbejde: et fint slør, kyndigt placeret drapering foran, der minder om en gammel græsk chiton, og to strategisk placerede klaser af hævede blomster – en i brysthøjde, den anden lige under hoften. Denne iscenesættelse forvandler tøjet til en sand tekstilskulptur.

Asymmetrisk snit og græsk-inspireret drapering

Detaljen, der gør kjolen særligt elegant, er den lange, dybtgående slids i siden. Den løber fra barmen til hoften, hvilket skaber et skarpt brud i silhuetten og giver helheden bevægelse. En perfekt udført udskæring. Forneden afslører high-low-snittet diskret Ali Larters ben og strukturerer silhuetten fra bund til top. Den samlede effekt er en kjole, der følger figuren, men bevarer al den flydende elegance i det smaragdgrønne stof.

Høje hæle med en "optisk illusion"-effekt og guldsmykker

På fødderne valgte Ali Larter et par pumps med remme og gennembrudte detaljer. Fra den røde løber virkede skoene næsten usynlige, hvilket gav skuespillerinden udseendet af en person, der svævede over jorden. En teknisk detalje, der straks blev kommenteret på sociale medier.

Til smykker valgte hendes stylister smykker fra amerikanske mærker: guldringe og stablede guld- og sølvringe. Til håret en lav, løs knold med et næsten ufærdigt look, designet af Owen Gould. Og til makeup valgte Georgie Eisdell en markant koralfarvet læbestift og en matchende øjenfarve.

Samlet triumf for "Landman"-serien

Ali Larters optræden fandt sted i en bestemt kontekst. Under ceremonien sluttede skuespillerinden sig til sine "Landman"-medstjerner - Billy Bob Thornton, Andy García og Michelle Randolph - på scenen for at modtage prisen for bedste ensemble i dramaserie. Denne betydelige kollektive anerkendelse af produktionen bekræftede seriens anerkendelse fra kritikerne.

Med denne smaragdgrønne kjole gjorde Ali Larter et bemærkelsesværdigt stilfuldt indtryk. Hun beviste, at den røde løber ikke har noget at gøre med alder. Et udseende, der nemt sikrer hende en plads på hendes personlige rekord.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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