Otte måneder gravid genopliver denne tidligere cheerleader en kultkoreografi

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

At være otte måneder gravid forhindrer hende ikke i at give et show. Kelcey Wetterberg, tidligere cheerleader for Dallas Cowboys, henrykkede sine følgere ved at gentage en af sit tidligere holds mest ikoniske koreografier - og alt dette mens hun var i tredje trimester af sin graviditet.

En kultkoreografi under graviditeten

I en video delt på Instagram begynder den vordende mor med at sige med selvironisk humor: "Jeg ville gøre hvad som helst for at få denne baby ud." Da hendes mand svarer : "Noget?" , går hun i gang med den berømte "Thunderstruck"-koreografi af Dallas Cowboys Cheerleaders.

Med armene i vejret, hovedkast, et skridt i jorden og et hårkast: Kelcey Wetterberg, klædt i en marineblå, cropped t-shirt i holdets farver, udfører de ikoniske bevægelser langs en fodboldbane. En præstation, der er rost for sin vitalitet, blot få uger før fødslen.

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Et opslag delt af Kelcey Wetterberg (@kelcey_w)

En hyldest til "Amerikas kærester"

Denne video er alt andet end ordinær. Kelcey Wetterberg lavede den til ære for den tredje sæson af Netflix-serien "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", som lancerede hendes karriere. "Lidt som ingen bad om," jokede hun i billedteksten og tilføjede, at hun glædede sig til at se sæsonen dedikeret til sine tidligere holdkammerater. De var hurtige til at reagere: "Hvordan gør du det, Kelcey? Jeg er bange," "Superwoman," var blot nogle af de beundrende kommentarer.

En lykkelig graviditet

Bag kulisserne nyder Kelcey Wetterberg tydeligvis en lykkelig tid. Hun venter sit første barn i juli og annoncerede sin graviditet i januar sidste år sammen med sin mand, Nate Crnkovich. I slutningen af deres video deler parret endda et ømt øjeblik, hvor de holder ultralydsbilleder op. Denne glæde kommer kort efter deres første bryllupsdag, som de fejrede i slutningen af 2024.

Kelcey Wetterbergs mestring af disse koreografier stammer fra hendes fem sæsoner som center for det prestigefyldte hold, som hun forlod i 2024. Hun betragtes som en "All-Star" og fortsætter med at støtte holdet. Med denne forfriskende video beviser hun, at graviditet og energi kan gå hånd i hånd.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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