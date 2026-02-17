Search here...

"Storslået": Denne influencer skaber furore på stranden under en ferie

Fabienne Ba.
@nabilla/Instagram

Under den bahamanske sol tryllebandt Nabilla endnu engang sine millioner af følgere. I et minimalistisk strandoutfit, med et selvsikkert blik, udløste den fransk-schweizisk-algeriske mediepersonlighed en strøm af beundrende kommentarer. "Storslået", "fantastisk", "ikonisk"... ordene mangedobledes under hendes feriebilleder. Bag disse øjebliksbilleder gemmer sig meget mere end blot paradisiske omgivelser.

Et billede, der går ud over et simpelt feriebillede

På det hvide sand, med udsigt til et turkisblåt hav, poserer Nabilla ubesværet. Hendes minimalistiske, perfekt monterede strandoutfit fremhæver hendes figur. Internetbrugere roser både hendes stil og hendes selvtillid. Nogle taler om en "magnetisk aura", andre om "absolut perfektion". Disse superlativer afspejler den indflydelse, hun fortsat har mere end 10 år efter sin mediedebut. Hvis disse billeder giver så stærk genklang, er det ikke udelukkende for deres æstetiske appel. De repræsenterer en sjælden bane i landskabet af franske influencere.

Fra "karikatur" til digitalt imperium

Nabilla, der blev berømt på reality-tv-showet "Les Anges de la téléréalité", var længe reduceret til en enkelt, nu ikonisk sætning: "Non mais allô, quoi!" ( groft oversat til "Hej, hvad så?"). Denne slagord bragte hende ind i rampelyset ... samtidig med at hun blev fanget i en karikatur. Gennem årene har hun dog forvandlet denne berømmelse til en stærk iværksætterkraft. I dag leder hun adskillige projekter og er blandt de mest magtfulde og profitable franske influencers. Hendes Instagram-konto er blevet en medieplatform i sig selv, hvor hvert opslag er omhyggeligt overvejet, beregnet og omhyggeligt kontrolleret. Hendes fotos ved vandet er derfor langt fra ubetydelige: de bidrager til en perfekt orkestreret fortælling.

En hævn i fuldt dagslys

Nabilla, der længe har været dømt, kommenteret og kritiseret, har gradvist ændret sin status. Hun taler åbent om ambitioner, succes og penge. Hun hævder også sine æstetiske valg og sit forhold til sit image. På ferie viser hun en selvtillid, der overskrider den simple strandomgivelse. Det, hun viser, er en kvinde med kontrol over sin fortælling. Og måske er det det sande budskab bag disse fotos: mestring. Mestring af sit image, sin karriere, sin historie.

Der var engang, hvor mange satsede på "flygtig succes". I dag bekræfter hvert opslag det modsatte. I troperne samler Nabilla ikke bare likes: hun minder alle om, at hun har formået at forvandle buzz til forretning og hån til magt.

Disse feriebilleder blev derefter et symbol på evolution. En klar og ubestridelig succes. Og hvis internetbrugere finder hende "storslået", er det måske lige så meget på grund af hendes udseende som den rejse, hun repræsenterer.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
