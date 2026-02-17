"Jeg skal klare alt": Denne skuespillerinde beskriver sin "intense" hverdag som mor

Den amerikanske skuespillerinde, tv-vært og sangerinde Keke Palmer deler åbent sin daglige udfordring: at balancere en blomstrende film-, tv- og musikkarriere med at være enlig mor til sin toårige søn, Leo. Ved premieren på sin nye serie "The 'Burbs" i Los Angeles fortalte hun People magazine, hvordan hun jonglerer med denne multitasking-livsstil, og jokede med, at hun bogstaveligt talt har "tre versioner af sig selv" for at få det hele til at fungere.

En omhyggeligt planlagt organisation

"Det er meget. Siden min søns fødsel er jeg blevet endnu mere bevidst om mine projektvalg og hvordan jeg styrer min tid," indrømmer Keke Palmer. Skuespillerinden, sangerinden og tv-værten understreger vigtigheden af et stærkt team til at orkestrere dette hektiske tempo: "Jeg elsker alt, hvad jeg laver, men jeg sørger altid for at kunne organisere alt, fordi det er intenst, men jeg elsker det. (...) Jeg skal sørge for at kunne klare alt."

Leo, hendes mest vidunderlige livslærer

Keke beskriver Leos hurtige vækst – fra en stum baby til en lille dreng med "sine egne ord, meninger og personlighed" – som en mesterklasse. "Han lærer mig frem for alt, hvordan jeg slapper af og lever livet fuldt ud," betror hun. For Keke fungerer moderskabet som et spejl: "Det afspejler dit eget liv tilbage til dig, men det giver dig også mulighed for at give dig selv det, du har brug for. Det er en sand velsignelse. Min søn betyder alt for mig."

En katartisk morrolle på skærmen

I "The 'Burbs'", en gysergenindspilning af komedien fra 1989 med Tom Hanks i hovedrollen, spiller Keke Samira, en ung mor, der står over for udfordringer efter fødslen og komplicerede forhold. "Det var katartisk. Samira går igennem ting, jeg har oplevet - efter fødslen, den følelsesmæssige sårbarhed efter fødslen. Jeg var virkelig i stand til at fordybe mig i rollen, især gyseraspektet!" forklarer hun.

Keke Palmer forvandler udfordringerne ved at være enlig mor og have en succesfuld karriere til en drivkraft. Med upåklagelig organisering, ubetinget kærlighed til Leo og roller, der giver genlyd personligt, beviser hun, at det er muligt at omfavne det hele – karriere, familie, autenticitet – med intention og humor. En inspirerende multitasking-mor.