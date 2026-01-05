Search here...

I sin badedragt starter Lizzo 2026 med et klart budskab: nul problemer

Anaëlle G.
Den 2. januar 2026 startede Lizzo året med et stærkt Instagram-opslag: to billeder af sig selv i en hvid badedragt fra sit inkluderende mærke, toppet med en farverig mønstret bodysuit. Sangerinden viste stolt sin figur og sin selvtillid frem.

Kropspositivitet: et dagligt manifest

Dette opslag kommer tre uger efter et chokerende opslag, hvor Lizzo fordømte en viral kropsjoke: "Jeg så en 'fed joke' om mig i 2025, og den gik viralt. Bare fordi jeg er fed." Stillet over for ubarmhjertig kritik fastlagde hun en gylden regel: "Din krop er IKKE til dem. Den er til DIG." Vægttab, vægtøgning, operation eller at opretholde status quo: "Uanset hvad du gør med din krop, så pas dine egne sager." En dybfølt bøn, der resonerede med millioner af internetbrugere.

Stjerner står sammen bag hans budskab

Den amerikanske forretningskvinde og mediepersonlighed Paris Hilton, den amerikanske sangerinde og sangskriver SZA, den amerikanske sangerinde Erykah Badu og den amerikanske sangerinde og sangskriver Chloe Bailey: Opslaget fik tusindvis af likes og støttende kommentarer. "Queen", "Incredible", "I love it" : Stjernerne forstærkede denne bøn om selvaccept. I sine Instagram-stories udvidede Lizzo stemningen med humor og forvandlede hån til positiv energi.

Dette indledende opslag er ikke bare et billede af hendes outfit: det er et statement. Lizzo forvandler dømmekraft til en stærk kraft og fremhæver sine kropsvalg som en personlig revolution. Hendes budskab? Ingen problemer, fuldstændig suverænitet over sit image. En åbning i 2026, der sætter tonen: selvkærlighed frem for alt.

