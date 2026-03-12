"Hun er fantastisk": Selena Gomez blænder med et strålende look

Léa Michel
Makeupartisten Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) delte en gylden selfie af den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde, producer og iværksætter Selena Gomez på Instagram, hvor hun indfangede en forårsglød under naturligt lys.

En "glødende makeup" i varme og lysende toner

På dette solbeskinnede billede har Selena Gomez et perfekt udført, solkysset makeup-look: gylden highlighter, der former hendes kindben, iriserende ferskenfarvet øjenskygge for en sund glød, diskrete, smoky eyes med forlængede vipper og fyldige, skinnende lyserøde læber. Hendes bølgede, brune hår falder frit i vandfaldene og indrammer et selvsikkert smil, alt iført en tekstureret sort sweater for en elegant kontrast.

Ægthed og naturligt lys

Denne selfie, taget indendørs med et ovenlysvindue fyldt med lys, fremhæver Selena Gomez' naturlige hud og giver hende et super glødende og levende look, der minder om at vågne op i solen. Jenni Nicole skaber et ubesværet skønhedslook, perfekt til en sommerstemning.

Fans er ekstatiske: "Super solrigt!"

Kommentarerne eksploderer af beundring: "Hun er sublim, den solglød er vild!" , eller "Super solrige Selena, du lyser alt op!" , roser fans begejstret denne makeup, der indfanger Selena Gomez' glædesfyldte og strålende essens.

Kort sagt, Selena Gomez, stylet af Jenni Nicole, legemliggør strålende skønhed i denne lysende selfie, der hylder enkel, glødende udstråling. Et inspirerende look, der beviser "ægte glød", kommer nogle gange fra simpelt naturligt lys og glødende makeup.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
I en kjole udsmykket med krystaller tiltrækker Lucy Liu alles øjne

