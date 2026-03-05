Denne model, der er over 50 år gammel, skaber røre ved modeugen

Paris Fashion Week byder ofte på sine overraskelser. I denne sæson var der især én optræden, der fangede alles opmærksomhed: Som 58-årig skabte den brasilianske supermodel Gisele Zelauy furore på Tom Ford-catwalken og mindede alle om, at en karriere inden for mode kan strække sig over årtier – hvis nogen stadig tvivlede på det.

En bemærkelsesværdig optræden ved Tom Fords modeshow

Den 4. marts 2026 præsenterede Tom Ford sin efterår/vinter 2026/2027-kollektion under modeugen i Paris. Til denne præsentation præsenterede kreativ direktør Haider Ackermann en vision, der er tro mod brandets æstetik: elegante silhuetter, selvsikker chic og strukturerede linjer.

Blandt modellerne på catwalken var der især én figur, der fangede øjet: Gisele Zelauy. Med sit gråblonde hår, der var sat tilbage, og sin selvsikre skridtlængde fangede modellen straks alles opmærksomhed. For mange tilskuere havde denne optræden også symbolsk betydning: den markerede tilbagevenden til en stor catwalk for en ikonisk figur fra 1980'ernes og 1990'ernes mode.

Gisele Zelauy, et modeikon fra 80'erne og 90'erne

Selvom hendes navn måske er mindre velkendt for yngre generationer, har Gisele Zelauy haft en betydelig karriere i nyere modehistorie. Hun blev født i Brasilien i 1967 og blev fremtrædende i 1980'erne og 1990'erne takket være sin slanke figur og karakteristiske ansigt, især præget af en "udtalt næse", som blev et af hendes signaturtræk.

Gennem hele sin karriere gik hun på catwalken for adskillige kendte modehuse, herunder Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan og Giorgio Armani. Sidstnævnte betragtede hende faktisk som en af sine yndlingsmodeller. Hendes ansigt optrådte også i adskillige internationale magasiner, herunder Vogue, og i kampagner for Calvin Klein. Hun blev fotograferet af førende personligheder inden for modefotografering, især Richard Avedon og Peter Lindbergh. På det tidspunkt tillod hendes karakteristiske look hende at skille sig ud i en verden, der ofte var domineret af meget specifikke standarder.

En karriere sat på pause før en gradvis tilbagevenden

I slutningen af 1990'erne trak Gisele Zelauy sig gradvist tilbage fra catwalken. Ligesom mange modeller fra sin generation blev hendes tilstedeværelse i modebranchen mindre hyppig gennem årene. De seneste sæsoner har dog markeret en gradvis tilbagevenden. Hun gik især for designeren Sergio Hudson i 2022 og igen i 2024.

I november 2025 deltog hun også i et Shopfrancesca-modeshow og optrådte på adskillige magasinforsider, herunder forsiden af Elle Brazil i december 2025. Hendes optræden i år 2026 ved Tom Ford-showet under Paris Fashion Week er derfor en del af en comeback-dynamik, der synes at være bekræftet.

Mode genopdager sine ikoner

Gisele Zelauys tilstedeværelse på en parisisk catwalk afspejler også en bredere udvikling i modebranchen. I flere år har mange modehuse og kunstneriske ledere genintroduceret erfarne modeller i deres shows. Denne tendens fremhæver en større mangfoldighed i aldersgrupper og hylder personligheder, der har sat deres præg på modehistorien.

Nogle ikoniske figurer fra tidligere årtier genvinder således synlighed på catwalken, nogle gange sammen med nye generationer af modeller. I denne sammenhæng afspejler Gisele Zelauys tilbagevenden et ønske om at fremhæve den vedvarende indflydelse fra bestemte karrierer og at fejre rejser, der har formet modens æstetik.

Et udseende, der efterlader et varigt indtryk.

Den brasilianske models tilstedeværelse ved Tom Ford-showet gik bestemt ikke ubemærket hen. Hendes stil, erfaring og karisma bidrog til at gøre hende på catwalken til et af de mest omtalte øjeblikke på denne modeuge.

For nogle iagttagere illustrerer denne optræden også en gradvis transformation af sektoren: modebranchen synes i dag mere åben for forskellige karriereveje og profiler, der ikke udelukkende overholder traditionelle ungdommelige stereotyper. I denne sammenhæng tjener Gisele Zelauys tilbagevenden som en påmindelse om, at en karriere inden for mode kan udfolde sig i flere faser, nogle gange på uventede tidspunkter.

Ved at optræde på Tom Fords catwalk i en alder af over 50 år mindede Gisele Zelauy alle om den vigtige rolle, hun har spillet i modeverdenen. Hendes tilstedeværelse på Paris Fashion Week afspejler også en udvikling i branchen, som giver nyt liv til visse ikoniske figurer fra tidligere årtier.