Eileen Gu, den olympiske mesterstjerne under modeugen

Eileen Gu, der er kendt for sine præstationer inden for freestyle skiløb, er også blevet en af de mest synlige atleter i modeverdenen. Den olympiske mester optræder adskillige gange ved store modebegivenheder. Hendes tilstedeværelse ved Paris Fashion Week, især ved Grand Dinner på Louvre, illustrerer den voksende indflydelse, som denne atlet har, og som også er blevet et medieikon.

En olympisk mester blev mediefigur

Eileen Gu har i de senere år etableret sig som en af de mest fremtrædende atleter inden for freestyle skiløb. Hun blev født i 2003 i USA af en amerikansk far og en kinesisk mor og begyndte at dyrke snesport i en meget ung alder. Hun blev berømt i sæsonen 2020-2021 ved at vinde adskillige internationale konkurrencer.

Hendes berømmelse voksede yderligere ved vinter-OL i Beijing i 2022, hvor hun vandt tre medaljer: to guldmedaljer og en sølvmedalje. Hun bekræftede derefter sin status ved vinter-OL i Milano-Cortina i 2026, hvor hun endnu engang strålede og oplevede sin popularitet forblive på sit højeste. Disse præstationer gør hende til en af de mest dekorerede freestyle-skiløbere i sin generation i de olympiske discipliner inden for sin disciplin.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

En bemærkelsesværdig tilstedeværelse på Paris Fashion Week

Udover sine sportslige præstationer er Eileen Gu nu en fast gæst ved store modebegivenheder. Under Paris Fashion Week deltog hun især i Grand Dinner på Louvre, en begivenhed organiseret sideløbende med modeshows og med en række personligheder fra mode- og kulturverdenen samlet.

Hans tilstedeværelse ved denne type begivenhed illustrerer den stadig tættere forbindelse mellem sportens og luksusens verden. Atleter og modehuse samarbejder oftere og oftere, hvor atleter ofte repræsenterer værdier som præstation, ekspertise og international indflydelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

Samarbejder med store modehuse

Eileen Gus popularitet rækker langt ud over sportens verden. Takket være hendes globale berømmelse og medietilstedeværelse samarbejder hun med flere store brands. Hun er især forbundet med virksomheder som Red Bull, Louis Vuitton og Tiffany & Co., hvor hun bliver ansigtet udadtil for deres kampagner og deltager i deres events. Disse partnerskaber illustrerer strategien hos mange luksusbrands, der udnytter sportspersonligheder til at nå et bredere, internationalt publikum.

En særlig indflydelsesrig stjerne i Kina

En anden faktor forklarer omfanget af hendes indflydelse: Eileen Gus popularitet i Kina. I 2019 valgte skiløberen at repræsentere Kina i internationale konkurrencer, samtidig med at hun bevarede sine bånd til USA. Denne beslutning øgede hendes synlighed betydeligt i landet, hvor hun blev en meget fulgt mediefigur, især på sociale medier og i reklamekampagner.

Ifølge Forbes' rangliste har hendes indtjening fra partnerskaber og reklamekontrakter langt oversteget hendes sportsindtjening. I 2025 ville den have nået cirka 23 millioner dollars, hvilket placerer skiløberen blandt de bedst betalte kvindelige atleter.

Når sport møder mode

Eileen Gus karrierevej illustrerer en bredere tendens: konvergensen af sportens, modeens og underholdningens verdener. Mange atleter deltager nu i modeshows, reklamekampagner og events for store mærker. Deres image er med til at øge disse mærkers appel til et internationalt publikum. I denne sammenhæng skiller Eileen Gu sig ud som en af de mest fremtrædende skikkelser i denne nye generation af atleter, der er i stand til at trives både på sportsscenen og i modebranchen.

Den olympiske mester og mediepersonlighed Eileen Gu har etableret sig som en nøglefigur i krydsfeltet mellem sport og mode. Hendes tilstedeværelse på Paris Fashion Week bekræfter omfanget af hendes indflydelse, der går langt ud over skiløjperne.