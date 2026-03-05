I Paris skaber Chappell Roans dristige makeup onlinedebat

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan, en dronning af musikscenen, satte Acne Studios' første række i brand under Paris Fashion Week. Hendes teatralske look, komplet med dramatisk makeup, har skabt debat på sociale medier.

Et komplet look i hypnotisk ombre-blonder

Sangerinden bar en midnatsblå blondekjole med graduerede nuancer, lige fra den uigennemsigtige, korsetlignende rullekrave til den asymmetriske nederdel til midt på læggen. Netstrømper, sorte blondehandsker og mønstrede pumps fuldendte dette sofistikerede ombre-look. Hendes skarpkantede, ildrøde hagelange bob forstærkede den gotiske dukke-vibe.

Højdepunktet? Hendes makeup: intense blågrønne, røgede øjne, buede øjenbryn og mørke, matte læber. Dette skulpturelle ansigt mindede om en genopfundet vintagedukke, perfekt afstemt med Acne Studios efterårsæstetik 2026.

Ophedet kontrovers: "Uhyggelig dukke" vs. "Hendes geniale brand"

Reaktionerne på de sociale medier var umiddelbare: kritik som "Hun ligner en dukke, det er uhyggeligt" eller "Hun laver altid mærkelige blikke" blev sat op mod ros: "Det er hendes brand, så friskt!" eller "Visionær" .

Chappell, arvingen til Hollywood-lejren

Denne parisiske optræden bekræfter hendes forkærlighed for "teatralsk renlighed". Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan genopfinder front row som en kunstnerisk performance, tro mod hendes kitsch-pop-univers.

Med sin makeup og blondekjole forvandlede Chappell Roan Acnes forreste række til et statement. Elsket eller hadet, dette look var splittet, men fascineret, og beviste, at hendes "usædvanlige brand" netop er det, der gør hende uforglemmelig.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Efter "Bridgerton" vil alle vide, hvem Yerin Ha er.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter "Bridgerton" vil alle vide, hvem Yerin Ha er.

Siden annonceringen af hendes rollebesætning i "Bridgerton" har hendes navn cirkuleret flittigt på sociale medier. Hvem er Yerin...

"Alt jeg ser er had": Denne skuespillerinde bryder tavsheden om online chikane

Ved Actor Awards i 2026 gav Odessa A'zion, den nye stjerne fra den amerikanske film "Marty Supreme", et...

"Det, vi elsker, kommer fra sort kultur": Denne skuespillerinde genopliver debatten om kulturel indflydelse

Ved NAACP Image Awards* holdt den amerikanske skuespillerinde, producer og aktivist Sophia Bush en stærk tale om vigtigheden...

I Paris splitter Diane Krugers "mærkværdige" kjole internetbrugere

Den tyske skuespillerinde og model Diane Kruger vakte for nylig røre ved Grand Dinner på Louvre med en...

I en dristig kjole fanger denne ungarske models figur øjnene

Barbara Palvin Sprouse og hendes mand Dylan Sprouse lyste op ved den store middag på Louvre i Paris...

Som 50-årig bekræfter Charlize Theron sin stilistiske frihed.

I Paris beviste Charlize Theron for nylig endnu engang, at hun er en af de mest indflydelsesrige personligheder...