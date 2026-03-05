I Paris skaber Chappell Roans dristige makeup onlinedebat

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan, en dronning af musikscenen, satte Acne Studios' første række i brand under Paris Fashion Week. Hendes teatralske look, komplet med dramatisk makeup, har skabt debat på sociale medier.

Et komplet look i hypnotisk ombre-blonder

Sangerinden bar en midnatsblå blondekjole med graduerede nuancer, lige fra den uigennemsigtige, korsetlignende rullekrave til den asymmetriske nederdel til midt på læggen. Netstrømper, sorte blondehandsker og mønstrede pumps fuldendte dette sofistikerede ombre-look. Hendes skarpkantede, ildrøde hagelange bob forstærkede den gotiske dukke-vibe.

Højdepunktet? Hendes makeup: intense blågrønne, røgede øjne, buede øjenbryn og mørke, matte læber. Dette skulpturelle ansigt mindede om en genopfundet vintagedukke, perfekt afstemt med Acne Studios efterårsæstetik 2026.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af ･ﾟ: *✧ Chappell Roan ✧*:･ﾟ (@chappellroan)

Ophedet kontrovers: "Uhyggelig dukke" vs. "Hendes geniale brand"

Reaktionerne på de sociale medier var umiddelbare: kritik som "Hun ligner en dukke, det er uhyggeligt" eller "Hun laver altid mærkelige blikke" blev sat op mod ros: "Det er hendes brand, så friskt!" eller "Visionær" .

Chappell, arvingen til Hollywood-lejren

Denne parisiske optræden bekræfter hendes forkærlighed for "teatralsk renlighed". Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan genopfinder front row som en kunstnerisk performance, tro mod hendes kitsch-pop-univers.

Med sin makeup og blondekjole forvandlede Chappell Roan Acnes forreste række til et statement. Elsket eller hadet, dette look var splittet, men fascineret, og beviste, at hendes "usædvanlige brand" netop er det, der gør hende uforglemmelig.