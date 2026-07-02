Rihanna løfter "smørgul"-trenden med et dristigt look

Den barbadiske sangerinde og forretningskvinde Rihanna fortsætter med at befæste sin status som modeikon. På Instagram delte hun en ny serie fotos, der viser en af tidens hotteste farver: smørgul. Med dette opslag præsenterer hun et dristigt look, der hurtigt fik reaktioner fra hendes millioner af følgere.

Rihanna ser fantastisk ud i et afslappet og elegant outfit

I denne fotosession med en blå baggrund valgte Rihanna et monokromt ensemble bestående af en smørgul blonde-bh, en matchende overdimensioneret ternet skjorte, matchende shorts og trykte pumps i samme toner. Dette valg illustrerer perfekt trenden for denne bløde og lysende farve, som er meget fremtrædende i forårs-/sommerkollektioner.

Tro mod sin stil leger Rihanna med kontraster og kombinerer delikat lingeri med en løstsiddende skjorte, der bæres afslappet. Som accessories fuldender hun sit outfit med en guldhalskæde prydet med sten og en diskret ankelkæde. Hendes lange, naturligt bølgede blonde hår tilføjer et elegant touch, mens hendes makeup, domineret af en livlig lyserød blush og en strålende teint, fremhæver den romantiske stemning ved fotosessionen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af badgalriri (@badgalriri)

En publikation, der skaber opsigt

Som det ofte er tilfældet, udløste Rihannas nye billeder hurtigt adskillige reaktioner på Instagram. Brugere roste både hendes look og hendes stil, mens flere kommentarer fremhævede den bløde sommerlige farvepalet og billedernes polerede æstetik. Gennem årene har Rihanna etableret sig som en vigtig figur i modeverdenen.

Smørgul, must-have-farven i 2026

Smørgul, der allerede er blevet omfavnet på catwalks og af adskillige berømtheder, er klar til at blive en af nøglefarverne i 2026. Den er blødere end en lys gul og betagende med sin underspillede elegance og dens lethed, der lette at parre med neutrale eller pastelfarver. Med dette opslag demonstrerer Rihanna endnu engang sin evne til at tage trends og give dem en unik identitet.

Med dette nye look helt i smørgul bekræfter Rihanna endnu engang sin indflydelse på moderne mode. Ved at kombinere selvsikker elegance med en beherskelse af trends beviser hun, at et simpelt Instagram-opslag hurtigt kan blive en inspirationskilde for modeentusiaster.