Model Rose Bertram genopliver trenden med et one-piece-design

Den belgiske model Stephanie Rose Bertram, bedre kendt som Rose Bertram, delte et nyt sommerlook i et hvidt strandoutfit udsmykket med perlebesatte bånd foran. En stil, der er perfekt i tråd med sommerens 2026-trends.

Et meget markant sommerudseende

Den belgiske model delte et billede af sig selv i et minimalistisk, men unægtelig stilfuldt strandoutfit. Denne tilgang stemmer overens med den visuelle identitet, hun har dyrket siden sin debut, en blanding af europæisk elegance og strandstemning, der er hentet fra hendes arbejde i store internationale kampagner. Hendes optræden var endnu mere velkommen, da Rose Bertram, nu mor til to, sparsomt deler glimt af sin hverdag på sociale medier – hvilket gør hvert af hendes modeøjeblikke særligt ventede.

Et strandoutfit med en stærk karakter

Det centrale element i dette udseende er uden tvivl hendes strandoutfit. Rose Bertram valgte en badedragt i en særlig lysende hvid farve, der perfekt komplementerer hendes solkyssede teint. En tidløs farve, uadskillelig fra de ikoniske strandsilhuetter fra det 20. århundrede, gør den et stærkt comeback i moderne sommergarderober. Dette tætsiddende stykke illustrerer perfekt genopblussen af badedragten som et elegant alternativ til traditionelle badedragter. Denne stilistiske tilgang afspejler Rose Bertrams forkærlighed for genopfundne klassikere, der er i stand til at transcendere epoker uden nogensinde at virke forældede.

Perlebesatte bånd foran

Detaljen, der gør hele forskellen på dette stykke, ligger i dets udsmykning. Outfittet havde perlebesatte bånd foran. Disse perler gav en særlig sofistikeret skulpturel effekt til et ellers meget minimalistisk beklædningsgenstand. Denne tilgang illustrerer den nuværende trend med udsmykkede heldragter, hvor hver detalje tæller med for at forvandle et enkelt stykke til et ægte couture-statement. Samspillet mellem den underspillede hvide farve og perlernes dyrebare natur skaber en særlig vellykket visuel kontrast.

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Et stort comeback for one-piece-trøjen

Dette udseende er en del af en bredere trend, der kendetegner sommeren 2026: badedragtens store comeback inden for strandtøj. Dette strandoutfit, der længe har været forbundet med en mere moden eller klassisk æstetik, genvinder nu popularitet hos yngre generationer, der ser det som et elegant, komfortabelt og sofistikeret alternativ til badedragter i to dele.

En belgisk model med en international karriere

Rose Bertram, født den 26. oktober 1994 i Kortrijk, Belgien, blev opdaget af det Bruxelles-baserede modelbureau Dominique Models som teenager. Hun fortsatte derefter sin karriere i USA, hvor hun hurtigt nåede en afgørende milepæl: Som 21-årig blev hun den første belgier, der sluttede sig til den prestigefyldte kreds af Sports Illustrated Swimsuit-modeller.

Denne anerkendelse markerede begyndelsen på en bemærkelsesværdig succesfuld international karriere, præget af forsider og kampagner for de største navne inden for mode og skønhed. Gennem årene har Rose Bertram samarbejdet omfattende med førende mærker. Hendes billede er blandt andet blevet valgt af H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur og Etam til modekampagner.

Med dette hvide strandoutfit, pyntet med perlebesatte bånd, gør Rose Bertram et af sæsonens mest iøjnefaldende sommeroptrædener. Hun beviser endnu engang sin skarpe sans for stil, der er i stand til at forvandle et klassisk strandtøj til et ægte moderne fashion statement.