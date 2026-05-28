"Et tidløst ikon": Som 59-årig begejstrer Salma Hayek med et retro-look

Anaëlle G.
@salmahayek / Instagram

Den mexicansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinde, instruktør og producer Salma Hayek beviser, at elegance ikke kender alder. På den franske riviera genoplivede hun Brigitte Bardots 1960'er-chic i en periwinkleblå kjole, der gik viralt.

Salma Hayek kanaliserer Brigitte Bardot i Cannes

Salma Hayek delte en række billeder bag kulisserne fra sin Cannes-tur på Instagram. Langt fra den røde løber poserer hun med ansigtet ud over Middelhavet, ombord på en yacht, i et udpræget retro-miljø, der minder om de store filmikoner fra 1960'erne. Nikket til Brigitte Bardot på det tredje billede, Rivieraens absolutte ikon, er tydeligt – helt ned til det kærlige øjebliksbillede med en hvid kat i armene.

Periwinkle blå kjole og matchende pandebånd

Midtstykket er en periwinkleblå kjole med et asymmetrisk design: et enkelt ærme, der slutter ved albuen og er kantet med flæser, falder over den anden skulder fra et bindebånd i taljen. Den tætsiddende nederdel, forstærket med rynker og læg, giver ensemblet et skulpturelt look.

For at fuldende looket tilføjede Salma Hayek et bredt, matchende blåt pandebånd, dyb lilla læbestift og røget øjenmakeup. Et look, der er tro mod skærmsirenernes æstetik og beviser, at retro er alt andet end forældet.

Fansene var vundet over.

Ikke overraskende udløste opslaget en strøm af beundrende reaktioner. Mange internetbrugere hyldede hende som et "tidløst ikon", en tilbagevendende kompliment fra hendes fans, der mener, at Salma Hayek kun bliver smukkere med alderen. Det må siges, at skuespillerinden dyrker et fredeligt forhold til tiden: hun accepterer og viser stolt sine sølvfarvede striber frem og nægter at "skjule sin alder". Denne autenticitet styrker båndet med hendes millioner af følgere.

Med sin periwinkleblå kjole og matchende pandebånd skabte Salma Hayek således et af de mest inspirerende "off" looks på Cannes Film Festival i 2026.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
