Sangerinden Becky G skaber furore med dette splittede og pailletbesatte look

Den 23. april 2026 var Telemundo Center i Miami vært for Billboard Latin Women in Music-gallaen, og Becky G var en af de mest ventede gæster. Den mexicansk-amerikanske sangerinde vakte opsigt i en glitrende kjole med høj slids på det lyserøde tæppe.

Et "lyserødt tæppe" under modens tegn

Den fjerde årlige Billboard Latin Women in Music-galla samlede et exceptionelt udvalg af kunstnere og prismodtagere i Miami:

den spanske sangerinde og sangskriver Rosalía (Årets kvinde),

Puertoricansk sanger og rapper Ivy Queen

Den mexicanske pop-rocksangerinde og sangskriver Gloria Trevi

Den puertoricanske sanger Young Miko

Mexicansk singer-songwriter Julieta Venegas

den spanske sangerinde og danser Lola Indigo

forsanger i den mexicanske popduo Jesse & Joy, Joy

I denne længe ventede kontekst spillede Becky G en dobbelt vigtig rolle: både som prismodtager og som stilikon. På den lyserøde løber valgte hun en lang kjole med en høj slids, udsmykket med pailletter, der fangede lyset ved hver bevægelse. Et look, der var både elegant og selvsikkert, tro mod billedet af en kunstner, der ikke er bange for at tage moderisici.

Data fra Becky G ✨ pic.twitter.com/nNtRz00Hks — Walli G (@beckyordie) 24. april 2026

På scenen i en hvid kjole med et matchende tørklæde

I forbindelse med sin optræden byttede Becky G sit lyserøde tæppe-look ud med et andet lige så iøjnefaldende outfit. Hun gik på scenen i en overdådig, helt pailletbesat hvid kjole, komplet med et matchende tørklæde, for at hylde den legendariske amerikanske sangerinde Selena Quintanilla ved at fremføre "Dreaming of You". Den første del af hendes coverversion var blød og drømmende, inden en guitarist tilførte en kraftfuld rockenergi til anden halvdel af sangen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Becky G (@iambeckyg)

Global Impact Award, aftenens kulmination

Det var hendes veninde og samarbejdspartner, den dominikanske sangerinde og sangskriver Natti Natasha, der overrakte hende Global Impact Award, aftenens vigtigste pris for Becky G. I en tale holdt på spansk og med tårer i øjnene sagde hun: "Jeg elsker det, jeg laver på scenen, men for mig er det også det, der sker, når lyset slukkes - hvordan jeg engagerer mig i mit lokalsamfund, hvordan jeg repræsenterer min kultur, og hvordan jeg skaber plads til den næste generation."

En kunstner på toppen af sin indflydelse

Becky G pryder også forsiden af Billboard magazine i anledning af lejligheden og forbereder et nyt album, der efter planen udkommer i sommeren 2026. Singlen "Marathon" sætter allerede tonen: en dristig fusion af engelsk og spansk, rap og international latinpop. Som en kommende stjerne beviser hun, at stil og substans kan gå hånd i hånd.

Med adskillige højprofilerede optrædener har Becky G cementeret sin status som et vigtigt ikon for den nuværende latinamerikanske musikscene. Mere end blot en forbigående dille, hendes tilstedeværelse i Miami viser en komplet kunstner, der er i stand til at skinne lige så klart gennem sin stil som gennem sin aktivisme. En triumferende aften, der allerede varsler et 2026 præget af yderligere succes.