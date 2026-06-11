Hailey Bieber bringer denne tidløse 2000'er-klassiker tilbage på moden med et slående look

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber bekræfter sin status som et modeikon i sin generation. I en nylig video lagt ud på Instagram viste hun et minimalistisk look: en simpel hvid tanktop kombineret med lavtaljede bukser i ægte 2000'er-stil. Denne demonstration af stil fangede, ikke overraskende, straks hendes millioner af følgere.

Den enkle hvide tanktop, et tidløst must-have fra 2000'erne

På de delte billeder poserer Hailey Bieber i et rum med bløde lys, iført en simpel hvid tanktop. Den har et lige snit ved barmen, en strengt vandret halsudskæring og to tynde stropper, der lige er nok til at holde den på plads. Tøjet er symbolsk for en bestemt æra.

I starten af 2000'erne blev "cami" (en hvid tanktop) et absolut mode-klassiker, populariseret på skærmen af den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Jennifer Aniston i serien "Friends", af den amerikanske skuespillerinde og producer Sarah Jessica Parker, og af den amerikanske sangerinde Britney Spears og den amerikanske mediepersonlighed og forretningskvinde Paris Hilton. Et simpelt beklædningsgenstand, der dog indkapsler et helt årtis æstetik.

Lav taljebukser og et sort bælte: den perfekte Y2K-kombination

Det er kombinationen med underdelene, der gør looket så relaterbart. Hailey Bieber kombinerede sin ensfarvede hvide tanktop med lavtaljede hvide bukser – en ikonisk detalje fra 2000'erne, der blev forvist fra garderober i et årti, før den vendte tilbage i 2022. Hele outfittet er spændt af et tyndt sort bælte, der tilføjer lige den rette mængde grafisk kontrast til den monokrome silhuet. Balancen fungerer øjeblikkeligt.

Hvorfor Y2K gør et stærkt comeback

I flere år har Hailey Bieber dyrket en resolut minimalistisk stil, hvor det genopfundne basisstykke er i centrum. Og genopblussen af 2000'ernes modetrends på catwalks og i hverdagsgarderober er nu også veldokumenteret. Forår/sommer 2026-showene bød på et væld af referencer: lavtaljede bukser, tynde bælter, enkle tanktoppe og meget letvaskede jeans. Denne generelle trend stemmer perfekt overens med Hailey Biebers æstetik.

Med denne seneste optræden i en simpel hvid tanktop og lavtaljede bukser hylder Hailey Bieber ikke bare "2000'erne". Hun bekræfter frem for alt, at velgennemgåede klassikere stadig er de mest kraftfulde. En demonstration af stil, der helt sikkert vil inspirere andre hele sommeren lang.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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