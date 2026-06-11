VM i fodbold 2026: Hvorfor spillernes partnere fascinerer langt ud over banen

Fra 11. juni til 19. juli 2026 vil alle øjne være rettet mod stadionerne i USA, Mexico og Canada. Sportslige præstationer vil dog ikke være det eneste, der giver næring til samtalerne. På tribunerne og på sociale medier vil fodboldspillernes partnere også tiltrække sig betydelig opmærksomhed. Dette fænomen siger meget om udviklingen af berømtheder i den digitale tidsalder.

Meget mere end bare silhuetter på tribunerne

I lang tid blev spillernes partnere henvist til billedet af blot at være ledsagere. I dag er virkeligheden en helt anden. Mange af dem har bygget deres egne karrierer og udviklet en stærk offentlig identitet.

Som iværksættere, indholdsskabere, modeller og brandstiftere opbygger de imponerende fællesskaber på sociale medier. Deres indflydelse rækker langt ud over fodboldens verden. De inspirerer gennem deres stil, deres professionelle projekter og endda deres tilgang til familielivet i offentlighedens søgelys. Deres tilstedeværelse ved store konkurrencer ses derfor ikke længere som en ren social detalje; den er blevet en integreret del af mediespektakulæret.

To figurer, der fanger opmærksomheden

Det er umuligt at diskutere dette fænomen uden at tænke på Georgina Rodríguez. Cristiano Ronaldos partner har etableret sig som en fremtrædende figur. Hendes karriere, hendes samarbejder med prestigefyldte brands og hendes dokumentarserier har alle bidraget til at cementere hendes internationale ry.

En anden meget imødeset figur er Antonela Roccuzzo, Lionel Messis kone. Hendes image, der mere forbindes med diskretion og autenticitet, appellerer til et publikum, der er knyttet til stærke familieværdier. Med sine projekter i modeverdenen og sin afmålte tilstedeværelse på sociale medier legemliggør hun en anderledes måde at eksistere på i mediesfæren. To kvinder, to verdener, men en fælles evne til at fange langt ud over deres partneres sportslige præstationer.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Georgina Rodríguez (@georginagio)

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Når sport, mode og indflydelse mødes

Fascinationen omkring disse personligheder forklares delvist af den nysgerrighed, de vækker. De giver et glimt bag kulisserne i en verden, der ofte er utilgængelig: hverdagsøjeblikke, rejser, fester eller urokkelig støtte under store begivenheder.

Deres opslag skaber en følelse af forbindelse, samtidig med at de bevarer et element af fantasi. Denne kombination appellerer til både internetbrugere og brands, der altid er på udkig efter personer, der kan forene engagerede målgrupper. I denne sammenhæng bliver VM også et kulturelt udstillingsvindue, hvor fodbold, trends og personlig historiefortælling mødes.

En kontroversiel etiket

Det engelske udtryk "WAGs", der bruges til at henvise til atleters koner og partnere, er fortsat splittende. Nogle kritiserer betegnelsen for at reducere deres identitet til deres partners, og nogle gange overskygge deres egne præstationer. Mange hævder derfor deres ret til at blive anerkendt for deres talenter, deres forretninger eller deres aktivisme, uafhængigt af deres romantiske forhold.

Denne refleksion går ud over fodboldens simple rammer. Den sætter spørgsmålstegn ved, hvordan samfundet stadig opfatter kvinder, der arbejder side om side med berømte personligheder, selv når de har rige og inspirerende karrierer.

VM i fodbold i 2026 vil derfor ikke udelukkende blive spillet på banen. På tribunerne og på skærmene vil disse kvinder indtage en fremtrædende plads i fortællingen om konkurrencen. De er mere end blot nære venner og familiemedlemmer til fodboldstjerner; de er nu offentlige personer i deres egen ret. Og hvis deres popularitet fortsætter med at vokse, kan det skyldes, at de afspejler en ny definition af indflydelse: mangesidede, selvsikre og afgjort moderne.