Dette "dristige" look fra den 67-årige sangerinde Madonna efterlader ingen ligeglade

Fabienne Ba.
Madonna gør aldrig tingene halvvejs, og den 25. april 2026 i West Hollywood var ingen undtagelse. Ved sin overraskende optræden på Club Confessions bar den amerikanske sangerinde og sangskriver et look, der straks satte de sociale medier i brand.

En hemmelig fest for at afsløre "Confessions II"

Natten den 25. april 2026 optrådte Madonna overraskende på The Abbey, en institution i West Hollywood, til en privat fest kun for inviterede kaldet "Club Confessions Los Angeles". Programmet omfattede DJ-sæt af Stuart Price - hendes samarbejdspartner på "Confessions II" - samt Romy og Mez Monty, mens Madonna hilste på publikum og dansede til nye numre fra sit længe ventede album, inklusive hendes seneste single, "I Feel So Free".

Blandt gæsterne var den amerikanske sangerinde og sangskriver Addison Rae, den britiske model og skuespillerinde Cara Delevingne, den italiensk-amerikanske skuespillerinde og model Julia Fox, den britiske sangerinde og musiker Lily Allen, den britiske olympiske mester i udspring Tom Daley og den amerikanske sangerinde og sangskriver af albansk-makedonsk oprindelse Bebe Rexha.

Et pudderrosa look, der er både romantisk og dristigt

Til lejligheden valgte Madonna et struktureret, pudderrosa korset, kombineret med en matchende miniskørt med blondekant, toppet med et flagrende, blush-farvet slør, der gav en delikat kontrast. Netstrømper, sorte læderstøvler til lårene, transparente handsker, der matchede outfittet, og rødtonede solbriller fuldendte et look, der selvsikkert blandede romantik med en skarp kant.

Fans er vundet over, sociale medier summer

Billederne, der blev lagt ud på Instagram, cirkulerede straks online og udløste en lavine af entusiastiske reaktioner. "Dronningen ", "Dronningen er tilbage", "Fantastisk" : kommentarerne mangedobledes, og de roste Madonnas evne til at påtvinge sig en helt egen stil uden at gå på kompromis med alder eller konventioner.

"Confessions II", årets mest ventede album

"Confessions II" er den direkte efterfølger til "Confessions on a Dance Floor", et af de mest roste albums i Madonnas karriere, udgivet i 2005. Aftenen den 25. april markerede en ny fase i reklamekampagnen for dette projekt, blot få dage efter at sangerinden havde en bemærkelsesværdig optræden på Coachella sammen med Sabrina Carpenter.

Kort sagt, Madonna fortsætter med at mestre overraskelsens kunst lige så meget som scenekunstens. Med omhyggeligt planlagte kommunikationsstrategier, et talent for det dramatiske og en skarp sans for æstetik beviser hun endnu engang, at hun er en essentiel figur i den globale popkultur.

Sangerinden Becky G skaber furore med dette splittede og pailletbesatte look

