Denne sanger bryder tabuet om penge i forhold

Anaëlle G.
@kelseaballerini / Instagram

Er penge stadig et tabuemne i forhold? Den amerikanske countrysangerinde og sangskriver Kelsea Ballerini besluttede at tage emnet op direkte. Som gæst i en podcast dedikeret til finans talte hun for mere "økonomisk ærlighed" før ægteskabet, og især for vigtigheden af, at kvinder bevarer deres uafhængighed.

En appel om økonomisk ærlighed

For Kelsea Ballerini er gennemsigtighed nøglen. "Når man køber et hus med nogen, åbner en fælles konto eller bliver gift, er det vigtigste at have økonomisk gennemsigtighed," forklarer hun. Ifølge sangerinden er det vigtigt at vide præcis, hvor pengene kommer fra, hvordan de er samlet, og hvordan man beskytter dem "som en enhed". Denne klarsynede tilgang opfordrer par til at have åbne samtaler om et emne, der ofte undgås.

Kvinder i stigende grad i spidsen for indkomst

Kelsea Ballerini lægger særlig vægt på kvinders situation. Hun påpeger, at flere og flere kvinder i dag er de primære forsørgere af deres husholdninger, eller bidrager ligeligt. "Der er endnu en grund til at være ærlig om, hvor pengene kommer fra, og hvordan man beskytter dem," mener hun. Denne observation afspejler samfundets udvikling og gør efter hendes mening "disse samtaler endnu mere nødvendige."

"Forbered dig på det værste"

Ud over gennemsigtighed opfordrer Kelsea Ballerini kvinder til at planlægge fremad. "Det er vigtigt at forberede sig på det værste, for dig selv," siger hun, velvidende at ingen kommende brud ønsker at overveje sådan en mulighed. Hendes råd: sørg for at forblive økonomisk uafhængig, "selv i det lykkeligste og sundeste forhold." Fordi, minder hun os om, "man ved aldrig, hvad livet har i vente." En advarsel, der frem for alt har til formål at beskytte.

Ord inspireret af hans erfaring

Kelsea Ballerini taler af erfaring. Hun blev gift i 2017 efter at have underskrevet en ægtepagt, og blev skilt i 2022. Denne personlige oplevelse har tydeligvis formet hendes tanker om vigtigheden af økonomisk uafhængighed. Uden at gå i detaljer om sit privatliv foretrækker hun nu at dele de erfaringer, hun har gjort, i håb om at kunne hjælpe andre kvinder med bedre at beskytte sig selv.

Ved åbent at tale om penge i forhold bryder Kelsea Ballerini et vedvarende tabu. Hendes budskab, der både er indsigtsfuldt og medfølende, minder os om vigtigheden af, at hver kvinde bevarer sin økonomiske uafhængighed. Dette værdifulde bidrag opfordrer kvinder til at tage ejerskab over et emne, der alt for ofte overses.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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