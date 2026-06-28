Som 52-årig overrasker Penélope Cruz i en pastelblå kjole

Den spanske skuespillerinde Penélope Cruz skabte furore på den røde løber ved premieren på sin nye film "The Invite" i Los Angeles. I den anledning byttede hun sine sædvanlige sorte kjoler ud med en pastelblå kreation. Et strålende stilskift, der ikke gik ubemærket hen.

En pastelblå kjole

Til aftenen bar Penélope Cruz en specialsyet kjole i en sart lyseblå farve. Dette farvevalg var endnu mere slående, da skuespillerinden oftest foretrækker sort på den røde løber. Denne bløde, sommerlige nuance bragte en velkommen friskhed, der passede perfekt til atmosfæren ved premieren. Delikate konfettilignende applikationer prydede halsudskæringen og taljen og tilføjede et strejf af raffinement til det overordnede look. Ud over sin farve var kjolen kendetegnet ved sit omhyggelige håndværk. Et plisseret panel med en fjerlignende effekt omsluttede nederdelen og tilføjede tekstur og bevægelse til silhuetten.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

En optræden sammen med Olivia Wilde

Denne udflugt var en del af reklamen for filmen "The Invite". På den røde løber poserede Penélope Cruz sammen med sin medspiller, den irsk-amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør og manuskriptforfatter Olivia Wilde, for en duo, der var både elegant og kærlig. Det var en mulighed for de to kvinder at dele dette særlige øjeblik i forbindelse med udgivelsen af deres film, under fotografernes vågne øjne.

I denne pastelblå Chanel-kjole skaber Penélope Cruz et look, der er både blødt og elegant. Ved at træde væk fra sine sædvanlige sorte outfits beviser skuespillerinden, at hun stadig har masser af overraskelser i vente. Ikke overraskende glæder dette hendes fans, der er charmeret af dette lysende pastelfarvede intermezzo.