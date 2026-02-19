Denne skuespiller bruger sine penge til i hemmelighed at betale fremmedes lægeregninger.

Search here...

Kunal Nayyar, et velkendt ansigt for sitcom-fans, kendt for at spille Rajesh Koothrappali i "The Big Bang Theory", skabte for nylig overskrifter af en grund langt fra settet. Selvom denne kultserie sluttede for flere år siden, fortsætter den britiske skuespiller med at gøre et varigt indtryk - denne gang gennem sine generøse handlinger.

En formue i tjeneste for andre

I "The Big Bang Theory"s storhedstid var Kunal Nayyar en af de bedst betalte skuespillere på amerikansk tv og tjente næsten en million dollars pr. afsnit. Nu 44 år gammel har han valgt at bruge en del af den formue på sager, der ligger hans hjerte nær.

I et interview med The i Paper afslørede skuespilleren, at han bruger en del af sin indkomst på anonymt at hjælpe fremmede på GoFundMe-platformen. Om aftenen besøger han siden, udvælger tilfældigt medicinske kampagner og betaler diskret regninger for familier i nød. "Penge har givet mig større frihed, og den største gave er evnen til at give tilbage," betroede han og tilføjede, at disse altruistiske handlinger får ham til at føle sig som "en maskeret selvtægtsmand".

En bølge af filantropi, der blev både rost og debatteret.

Selvom hans tilståelse er gammel, har den først for nylig vundet opmærksomhed på sociale medier. Nogle internetbrugere roste skuespillerens venlighed og understregede, at resultatet – at hjælpe familier i nød – betød mere end den resulterende omtale.

Andre kritiserede imidlertid den offentlige karakter af denne afsløring og argumenterede for, at diskussionen om den var i strid med selve princippet om anonymitet. Trods disse debatter forsvarede mange Kunal Nayyar og påpegede, at modtagerne af hans donationer forblev uvidende om deres velgørers identitet, og at hans tilgang, langt fra at være prangende, primært havde til formål at inspirere til andre generøse handlinger.

En bestemt timing

Den pludselige medieopmærksomhed omkring denne historie faldt sammen med omtalen af en anden GoFundMe-kampagne – denne gang lanceret for at hjælpe familien til James Van Der Beek, "Dawson's Creek"-skuespilleren, der for nylig døde af kræft. Ifølge Variety genoplivede denne begivenhed interessen for velgørenhedsinitiativer blandt kendisser på platformen, hvilket bragte Kunal Nayyars navn tilbage i rampelyset.

Når ære bliver et middel til at gøre godt

Kunal Nayyars historie er en barsk påmindelse om, at berømmelse og rigdom kan bruges som redskaber til solidaritet. Selvom oprigtigheden i hans handlinger stadig er splittende, har hans gestus den fordel, at den bringer fornyet synlighed til humanitære formål, der alt for ofte overses.

Endelig, i en verden hvor sociale medier forstærker alt, inklusive kritik, beviser den britiske skuespiller Kunal Nayyar, at der stadig er måder at bruge berømtheder til stille og roligt, men konkret, at ændre andres liv.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
