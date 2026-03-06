"Katte er ikke venlige dyr": denne sangers bemærkninger skaber kontrovers

Den amerikanske rapper Doechii udløste for nylig et ramaskrig på Threads ved direkte at sige, at katte "ikke er rigtig venlige dyr." Hendes direkte ord antændte et ramaskrig blandt katteelskere og genoplivede den ældgamle debat mellem "team kat" og "team hund".

Internetbrugere miaver af raseri

"Folk opfører sig, som om det er en forbrydelse at hade katte, når de ikke er rigtig venlige," udbrød Doechii. Hun tilføjede: "De vil ikke domesticeres, lad dem være i fred! Hvis man bliver ridset og slået af sine egne kæledyr, kan jeg ikke tro det, lol."

Reaktionerne var øjeblikkelige: en bruger forsvarede sin kat, "som opfører sig som en hund", hvortil Doechii svarede: "Bemærk, at du kunne lide ham, fordi han opførte sig som en hund ... QED." Stillet over for beskyldninger om stereotyper insisterede hun: "Hvis jeg beder en katteejer om at smøge ærmet op, bliver det revet i stykker."

Doechii står fast: "Det er gensidigt."

Trods de katteagtige udtryk for kærlighed forbliver rapperen upåvirket: "Det er gensidigt," svarer hun til dem, der antyder, at katte ikke kan lide hende. Hun indrømmer dog at beundre de "smukke øjne" på en kat, der er blevet postet i kommentarerne, hvilket beviser, at hun ikke er helt "katte-imod".

Respekter alle dyr

Lad os huske, at dyr som helhed blot ønsker at leve i fred. Nogle søger menneskers nærhed og hengivenhed, andre foretrækker simpelthen deres ro, men ingen fortjener at blive hadet for deres natur. Katte, hunde og andre arter har hver deres egen personlighed og måde at interagere med os på. I stedet for at sætte følsomheder op mod hinanden, er det vigtigste at vise venlighed over for alle levende væsener, som vi deler planeten med. En Jord, hvor mennesker og dyr sameksisterer respektfuldt, kan trods alt kun være et bedre sted.

I sidste ende rørte Doechii en nerve: ubetinget kærlighed til katte. Hans åbenhjertighed er lige så morsom, som den er splittende, og minder os om, at selv Grammy-stjerner ikke vinder alle over, når de står over for en genstridig kat.