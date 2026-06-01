På en båd genopliver sangerinden Zara Larsson en farverig hårtrend

Den svenske sangerinde Zara Larsson bekræfter sin status som et skønhedsikon. I en serie billeder delt på hendes Instagram-konto, inklusive et coverbillede af hende selv på en båd, bragte hun en livlig hårtrend tilbage i rampelyset: tynde neonstriber vævet ind i blond hår. Dette signaturlook inspirerer allerede hendes millioner af følgere.

Neonstriber i blond hår

Den mest slående detalje på dette billede: fint farvede hårstrå i nuancer af lyserød, gul og orange, flettet sammen med langt, naturligt blondt hår, der er let fugtigt, som lige efter en svømmetur. Disse neonhårstrå er langt fra klassiske highlights og tilføjer et legende, sommerligt touch. Teknikken, der involverer at tilføje midlertidige farvede extensions eller tråde, er tiltalende på grund af dens enkelhed: den kan påføres og fjernes uden at påvirke den naturlige hårfarve.

En trend, som sangeren allerede har taget til sig

Disse farverige striber er ikke noget nyt for Zara Larsson. I flere måneder nu har hun eksperimenteret med sit hår: specialfremstillede lyserøde extensions, glitrende lokker, farverige clips ... alt sammen nikker til en popæstetik, der minder om festivaler og mode fra 2000'erne, som i øjeblikket gør comeback. På dette nye billede kombinerer Zara Larsson sine striber med matchende accessories, såsom neonperlearmbånd og en halskæde med muslinger, for et sammenhængende look ned til mindste detalje.

En kunstner på vej frem

Udover sin stil kommer denne udgivelse på et særligt succesfuldt tidspunkt for Zara Larsson. Hun blev opdaget i en meget ung alder og udgav sit femte album, "Midnight Sun", til anmelderros, og fik sin første Grammy Award-nominering i 2026 for bedste dance/pop-optræden. Hun støtter albummet med en international turné. Hendes Instagram-konto, som millioner har fulgt, er blevet en forlængelse af denne farverige og pulserende verden.

Med sine neon-striber bekræfter Zara Larsson en let-at-adoptere hårtrend, der er perfekt til de varmere måneder. Med en blanding af 2000'erne og en festivalstemning forvandler hun en simpel bådtur til en kilde til skønhedsinspiration. Lige præcis, hvad der får dig til at ville tilføje et par strejf af farve til dit eget hår, når sommeren nærmer sig.